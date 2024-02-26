Решение Дании по следствию по «Северным потокам» назвали ожидаемым

«Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту „Северный поток - 2“», - указал он.

Также дипломат напомнил о стремлении Дании к тому, чтобы в сфере безопасности между ней и Соединенными Штатами «не было преград даже в бумажный лист». Он подчеркнул, что решение об окончании расследования терактов на газопроводах было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности.

Днем в понедельник, 26 февраля, датская полиция заявила о приостановке расследования диверсий на «Северных потоках». Причиной тому правоохранители назвали «недостаток оснований» для уголовного дела.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании ситуации по «Северным потокам». Однако стране отказали.