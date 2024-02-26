26 февраля 2024, 15:24

Решение Дании по следствию по «Северным потокам» назвали ожидаемым

РИА «Новости»
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Расследование властями Дании диверсий на «Северных потоках» не могло быть объективным. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» посол России Владимир Барбин.

«Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту „Северный поток - 2“», - указал он.

Также дипломат напомнил о стремлении Дании к тому, чтобы в сфере безопасности между ней и Соединенными Штатами «не было преград даже в бумажный лист». Он подчеркнул, что решение об окончании расследования терактов на газопроводах было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности.

Днем в понедельник, 26 февраля, датская полиция заявила о приостановке расследования диверсий на «Северных потоках». Причиной тому правоохранители назвали «недостаток оснований» для уголовного дела.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании ситуации по «Северным потокам». Однако стране отказали.

Дания Уголовное дело Дмитрий Песков Полиция Северный поток
26 февраля 2024, 16:07
Столкновения протестующих фермеров и полиции начались в Брюсселе
Global Look Press
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Фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения в Брюсселе. На этот шаг протестующие пошли, чтобы проникнуть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, сообщил RTBF.

По информации RTBF, прорыв тракторов произошел на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.

Также местные СМИ сообщали о поджогах покрышек, которые устраивают несогласные с политикой ЕС. Для тушения возгораний правоохранители применяют водометы.

Во время прорыва на площадь Шуман аграрии забрасывали полицейские ограждения навозом.

Протестные настроения фермеров нарастают и других странах Евросоюза. Участники акций требуют внести изменения в общеевропейскую аграрную политику, отменить многочисленные ограничения, в том числе в экологической сфере.

Еще одно требование касается остановки бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции. В ряде профсоюзных объединений указывают, что работа фермеров в ЕС почти перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран, которые входят в Евросоюз.

Сельское хозяйство Европа Евросоюз Общественные акции
26 февраля 2024, 15:36
Польские фермеры тракторами перекрыли проезд по трассе на границе с Германией
Global Look Press
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Недовольные «зеленой» политикой Евросоюза польские фермеры вывели на автостраду А2 на границе с Германией тракторы и комбайны, оставив небольшой коридор для проезда легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщила радиостанция RMF24.

Блокада трассы продолжалась 13 часов. Организаторы акции протеста назвали свою акцию предупреждением властям. Они подчеркнули, что вернутся обратно и останутся на больший срок, если их требования не выполнят.

Протестующие призвали премьер-министра Польши Дональда Туска к переговорам о политике Евросоюза, которая грозит фермерам разорением. Речь идет о программе по сокращению до нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Также польские аграрии недовольны отменой обязательного разрешения на проезд для фур с сельхозпродукцией с территории Украины. Фермеры подчеркнули, что дешевое зерно попадает на местный рынок, что сказывается на их доходах.

Новую акцию протеста недовольные аграрии проведут в ближайшую пятницу, 1 марта.

В конце прошлой недели министр развития общин и территорий инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные высыпали из проходящего по территории Польши железнодорожного состава 160 тонн зерна. Глава ведомства пояснил, что поезд шел в порт Гданьска для морской отправки в другие страны. Кубраков призвал власти Польши провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Протесты Евросоюз Польша Фермеры
26 февраля 2024, 15:11
Поучения Кэмерона в адрес Путина связали с поражением Украины в Авдеевке
РИА «Новости»
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Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru, что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.

По его мнению, не стоит реагировать на заявления министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Джабаров обратил внимание, что западные политики начали «поучать» Россию в публичном пространстве после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года и утраты Авдеевки.

«Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», - сказал он.

Сенатор заявил, что Дэвид Кэмерон не достоин внимания. Джабаров напомнил о его промахах на посту премьер-министра Великобритании.

Британский министр призвал доказать президенту Владимиру Путину, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его высказывание «валянием дурака».

Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru , что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.

Совет Федерации РФ Великобритания Дипломатия Международные отношения Владимир Путин
26 февраля 2024, 14:21
Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не совершит визит в Турцию до выборов в марте. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера весьма напряженный и сжатый рабочий график в ближайшее время.

«До выборов визита в Турцию не будет. Все-таки график достаточно сжатый, у президента он очень напряженный, как и у господина Эрдогана», - сказал Песков.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что ждут визит Путина сразу после предстоящих выборов. В марте в Турции также состоятся парламентские выборы. По предварительным данным, Путин совершит визит в страну в апреле–мае.

Песков отмечал, что лидеры обоих государства регулярно поддерживают прямую связь посредством телефона, а также видятся лично не менее двух раз в год, чтобы обсудить мировую повестку и вопросы экономического характера.

Турция Дмитрий Песков Россия Владимир Путин

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