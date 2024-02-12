12 февраля 2024, 06:18

Решение Байдена по экспорту газа в Европу назвали пророссийским

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден ввел мораторий на новые сделки по экспорту газа. Его решение, призванное задобрить избирателей, сыграет на пользу России. Оно позволит ей заработать больше денег, заявил обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

Решение Джо Байдена, по его мнению, мотивировано попыткой успокоить левых избирателей-демократов. Профессор экологии Корнелльского университета Роберт Уоррен Ховарт выпустил исследование о том, что с точки зрения экологии экспорт СПГ из Америки в Европу вреднее, чем сжигание местного угля. Однако, заявил Франтишек Новак, мораторий вызвал панику и заставил европейцев усомниться в том, что США - надежный поставщик.

«В конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», - заявил он.

Обозреватель предупредил, что из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Франтишек Новак заявил, что особенно сильно пострадают Германия и Чехия, а заработает - Россия. По его информации, она распланировала несколько проектов по СПГ, в том числе строительство терминала в Мурманске.

В 2023 году Россия нарастила поставки СПГ во Францию почти в полтора раза. Основным пунктом приема стал терминал в Монтуар-де-Бретань.

США Экспорт Газ Россия Джо Байден Экономика
12 февраля 2024, 04:46
Российская компания под санкциями впервые после 2022 года выиграла иск в арбитраже
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Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, находящаяся под американскими санкциями с 2018 года, выиграла в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) иск против  вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным агентства, этот случай стал первым с 2022 года, когда находящаяся под антироссийскими ограничениями компания смогла выиграть иск в международном арбитраже.

Еще в 2019 году организация «Силовые машины» инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре. Компания потребовала вернуть средства, потраченные на совместный с PetroVietnam Technical Services Corporation проект, контракт на который подписали в 2013 году. Стоимость соглашения оценили в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным исключение приложения «2ГИС» из сервиса Google Play. Американская корпорация удалила программу с платформы в мае 2023 года.

Суд Санкции Деньги
12 февраля 2024, 04:35
Пашинян ответил на вопрос об аресте Путина в Армении
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не нуждается в советах по поводу приезда в Армению. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

Пашиняну задали вопрос, может ли он повлиять на решение российского президента приехать в Ереван из-за ратификации Римского статута. На что армянский премьер ответил, что вряд ли Путин нуждается в его советах.

Отвечая на вопрос, задержат ли Путина в Армении, Пашинян заявил, что принятие решения о задержании не входит в его компетенцию.

«Армения - правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании», - заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Россия перестала быть ключевым партнером в оборонной сфере. Республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде.

Армения Россия Владимир Путин Аресты
12 февраля 2024, 03:34
Женщина с ребенком открыла стрельбу в церкви Техаса
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Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд штата Техас. Пострадал ребенок, он в критическом состоянии, сообщил журналистам начальник полиции округа Трой Финнер, его процитировало РИА «Новости».

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет», - сообщил Финнер.

В церкви женщина открыла стрельбу, в результате которой был ранен ребенок, сообщил начальник полиции. Также ранение в ногу получил 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали.

Ранее в Грузии мужчина начал стрельбу на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них родственник стрелка.

США Дети Стрельба Женщины Полиция
12 февраля 2024, 02:59
Глава Пентагона опять попал в больницу
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Глава Пентагона Ллойд Остин снова попал в больницу. Врачи осмотрят его из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», - рассказали в Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что уведомили о произошедшем Белый дом, конгресс, главу комитета начальников штаба и заместителя Остина.

В декабре прошлого года у Остина нашли рак. В итоге ему сделали операцию, спустя время после процедуры глава ВС США впервые появился на публике , выступив на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. На экране мужчина выглядел похудевшим и изнеможенным.

США Пентагон Больницы Врачи

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