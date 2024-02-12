Решение Байдена по экспорту газа в Европу назвали пророссийским

Решение Джо Байдена, по его мнению, мотивировано попыткой успокоить левых избирателей-демократов. Профессор экологии Корнелльского университета Роберт Уоррен Ховарт выпустил исследование о том, что с точки зрения экологии экспорт СПГ из Америки в Европу вреднее, чем сжигание местного угля. Однако, заявил Франтишек Новак, мораторий вызвал панику и заставил европейцев усомниться в том, что США - надежный поставщик.

«В конечном итоге от этого может выиграть Россия, которая пытается увеличить производство сжиженного газа», - заявил он.

Обозреватель предупредил, что из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Франтишек Новак заявил, что особенно сильно пострадают Германия и Чехия, а заработает - Россия. По его информации, она распланировала несколько проектов по СПГ, в том числе строительство терминала в Мурманске.

В 2023 году Россия нарастила поставки СПГ во Францию почти в полтора раза. Основным пунктом приема стал терминал в Монтуар-де-Бретань.