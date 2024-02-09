Решение Байдена ограничить поставки газа связали с Рокфеллерами

Авторы статьи заверили, что кампанию главы Белого дома спонсировали именно Рокфеллеры и Блумберг. Работу вели последние четыре года. Кампанию нацелили на поддержку лидеров общественного мнения, выступающих против новых инициатив в области ископаемого топлива. Участники выдвигали свои требования к правительству США, уточнили авторы.

При этом другие сотрудники администрации утверждают, что публичная критика была единственной причиной по запрету экспорта СПГ. Байден якобы принял окончательное решение на фоне последних исследований о выбросах на объектах сжиженного природного газа и желании понять, какое влияние оказывают его поставки на национальную безопасность и американскую экономику.

По данным РИА «Новости» , Соединенные Штаты заработали почти 67 миллиардов евро на поставках СПГ с февраля 2022 года. Если не учитывать антироссийские санкции, выручка газовых компаний США сократилась бы на 52,2 миллиарда евро.

Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей - Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal , ссылаясь на источники.