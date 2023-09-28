Решение Армении присоединиться к Римскому статуту оценили в Кремле

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«Для нас эти решения являются чрезвычайно враждебными», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Армении прекрасно известно о решении Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

«Также они знают, что мы не являемся участниками Римского статута. Действия Армении - не то, что мы приветствуем», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что республика направила в Россию двустороннее соглашение по вопросу вступления страны в Римский статус. Он подчеркнул, что об аресте Владимира Путина в случае его визита в Армению не может быть и речи.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

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