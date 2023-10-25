Репетитор из Петербурга решил судиться с украинским блогером из-за обвинений в наркоторговле

Репетитор по математике Богдан Г. рассказал каналу, что переехал в Барселону из Санкт-Петербурга в 2022 году. Вилла Анатолия Шария находится недалеко от дома его родителей. Увидев в новостях видео нападения, он из любопытства приехал на это место. У дома его задержали охранники Шария и передали полиции. Впрочем, через несколько часов полицейские отпустили Богдана, так как не нашли доказательств, что он как-то причастен к нападению на дом Анатолия Шария.

Впрочем, Шария это не убедило. В своем Telegram-канале он обвинил Богдана в продаже наркотиков и слил его личные данные. Теперь вместо запросов на обучение репетитор получает оскорбления и угрозы.

Богдан пытался связаться с блогером, но тот не отвечал. По словам репетитора, если Шарий не удалит пост с его личными данными, он подаст на блогера в суд.

Во вторник, 24 октября, неизвестные закидали коктейлями Молотова виллу Анатолия Шария в Испании. По версии журналистов, нападение связано с расследованием Шария о схеме незаконного оборота наркотиков на Украине, в котором он рассказал о предполагаемом лидере наркокартеля. После этой публикации блогеру и его семье стали поступать угрозы.