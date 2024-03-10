10 марта 2024, 11:33

Рэпер Канье Уэст представил «русскую» коллекцию одежды

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Бренд Yeezy представил публике новую линейку одежды под названием «Черные псы». Коллекцию создал российский модельер Гоша Губчинский совместно с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Об этом американский исполнитель написал в соцсети Instagram *.

Желающие смогут приобрести дизайнерские футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов за одну вещь. На всех предметах одежды модельеры поместили надпись «Черные псы» на кириллице.

О сотрудничестве с Гошей Губчинским Канье Уэст объявил в декабре. Он назначил известного модельера на должность главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy. По словам рэпера, Губчинский является легендарной фигурой в сфере моды. Уэст также рассказал о значительных успехах его бренда в сфере музыки и дизайна.

Ранее в Сети появились сообщения о возможном сотрудничестве музыканта с российским художником Максом Арнаутовым. Его творчество привлекло исполнителя Тимбалэнда, который предложил Уэсту начать работать с диджитал-дизайнером из России.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

США Одежда Россия Музыка Канье Уэст
10 марта 2024, 09:59
Ирландцы отклонили поправки в конституцию о семье
Unsplash
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Прошедший в Ирландии 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился. Такое заявление сделал премьер-министр страны Лео Варадкар, сообщило издание Irish Times.

Поправка, касающаяся предлагаемых изменений в статье, была отклонена с большим перевесом голосов. Почти 74% избирателей проголосовали против.

«На референдумах правительство предложило расширить определение семьи в конституции, чтобы признать „долговременные отношения“, такие как сожительствующие пары и их дети, и заменить формулировку „женщины в доме“ формулировкой, признающей заботу внутри семьи», - написал автор материала.

Варадкар сказал, что оба референдума были «полным поражением». Ирландский политик Мишель Мартин отметил, что большинство избирателей «не убедили аргументы в пользу изменения конституции таким образом».

Во Франции в Международный женский день внесли гарантированное право на аборт в конституцию. Подписал закон президент Франции Эммануэль Макрон. Добровольное прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года, но теперь в основной закон страны добавили еще одну статью.

Дети Законы Семья Женщины Франция Референдум
10 марта 2024, 09:39
«Самое худшее». Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его жена была мужчиной
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на сплетни о том, будто его жена Брижит родилась мужчиной. Как сообщило издание Daily Mail, политик признался — это его беспокоит, но все слухи о возлюбленной назвал атаками женоненавистников.

«Самое страшное - это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», - заявил глава Франции.

Он добавил, что женщинам приходится мириться с подобными выпадами от людей с предубеждениями. Макрон разгневан и разочарован из-за постоянных спекуляций о 70-летней Бриджит Макрон, на которой он женился в 2007 году.

Президент выступил с речью в Международный женский день в пятницу, после того как вписал гарантированное право на аборт в конституцию Франции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на сплетни о том, будто его жена Брижит родилась мужчиной. Как сообщило издание Daily Mail , политик признался - это его беспокоит, но все слухи о возлюбленной назвал атаками женоненавистников.

Эммануэль Макрон Женщины Мужчины Франция
10 марта 2024, 09:02
Девять человек умерли в Танзании, отравившись мясом черепахи
Freepik
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В Танзании несколько десятков человек получили отравление, съев мясо морской черепахи. Девятерых пострадавших медики не смогли спасти, сообщило издание Assосiated Press (AP).

Авторы статьи уточнили, что массовое отравление черепашьим мясом произошло на острове Пемба. В больницу увезли 78 человек, из них погибли восемь детей и один взрослый.

Жители Занзибара считают мясо морских черепах деликатесом. Однако оно может провоцировать хелонитоксизм, то есть опасное пищевое отравление. Продукт содержит множество различных паразитов и бактерий, которые приводят к серьезным инфекционным болезням. В черепашьем мясе также встречаются токсины и тяжелые металлы.

Ранее в Улан-Удэ шесть девушек попали в больницу после отравления алкоголем. Они отмечали 8 Марта в ночном клубе, где раздавали бесплатные спиртные напитки.

Болезни Питание Врачи Животные
10 марта 2024, 07:48
Байден уличил Нетаньяху во вредных для Израиля действиях
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Действия премьера Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы. Об этом изданию MSNBC заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что Нетаньяху не уделяет достаточного внимания гибели гражданского населения в секторе Газа, тем самым настраивая весь мир против Израиля. Американский лидер добавил, что у страны есть право самообороны, но из-за методов борьбы израильских военных с ХАМАС страдают мирные жители палестинского анклава.

«По моему мнению, он (Нетаньяху - прим. ред.) больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», - отметил Байден.

Президент также добавил, что никогда не оставит Израиль.

Ранее Байден признался, что во время переговоров с Нетаньяху посоветовал ему «прийти к Иисусу». Об этом глава США рассказал во время диалога с сенатором Майклом Беннетом при обсуждении вопроса гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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