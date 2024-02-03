Религиозный скандал вспыхнул в Испании из-за ЛГБТ-плаката Христа

Севильский художник изобразил Христа без тернового венца, страдающего лица и ран от распятия. В качестве модели он использовал своего сына Орасио. Это вызвало грандиозный религиозный скандал в Испании и критику в социальных сетях, причем некоторые пользователи стали публиковать непристойные замечания и даже мемы, высмеивающие изображение.

Плакат заказал и одобрил Генеральный совет братств, который организует шествия Страстной недели в преддверии Пасхи в Севилье, отметило издание. Мэр Севильи Хосе Луис Санс назвал полемику «искусственной», добавив, что ему нравится плакат.

По мнению лидера правящей социалистической партии Испании Хуана Эспадаса, плакат сочетает в себе «традиции и современность региона». Он также осудил его критиков за гомофобию и ненависть.

Спор вокруг ЛГБТ*-плаката еще остается открытым, подчеркнули журналисты.

По словам самого художника, его работа ничего революционного в себе не несет, а все использованные элементы он позаимствовал из сакрального искусства последних семи веков.

При этом в одном из своих интервью Гарсия в ответ на критику консерваторов, посчитавших изображение на плакате «женоподобным» или «гомоэротичным», не стал отрицать последнего.

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*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.