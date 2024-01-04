04 января 2024, 18:56

Рекордные морозы пришли в Лапландию

Unsplash
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Финский метеорологический институт зафиксировал самую низкую температуру в -42,1 градуса в Лапландии. Об этом сообщило агентство STT.

Температурный рекорд установили утром 4 января в аэропорту общины Энонтекие.

Пришедшие в Финляндию морозы парализовали транспортную систему страны. Третий день подряд задерживаются поезда дальнего следования и пригородные. Пассажирам приходится ждать от 30 минут до трех часов.

При этом государственная железнодорожная компания VR была вынуждена отменить некоторые маршруты. Накануне в Хельсинки из-за холодов по 150 маршрутам не курсировали автобусы.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 40 лет. Столбики термометров опустились до 27 градусов мороза. А в некоторых районах Московской области похолодало до -32 градусов.

Финляндия Погода
04 января 2024, 18:21
Лукашенко попросил нового министра экономики не врать
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, указав на неудовлетворенность работой Минэкономики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Я хотел бы видеть министерство экономики, которое в течение года замечал нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства. <…> Но я надеюсь, что ситуация поменяется», - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что очередные выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году, поэтому в текущем году Минэкономики «будет тяжело». В связи с этим Лукашенко попросил нового министра говорить ему только правду.

«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», - пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего президента. Документ гарантирует неприкосновенность и пожизненную охрану ушедшему в отставку лидеру страны.

Белоруссия Александр Лукашенко
04 января 2024, 18:19
США нанесли удар в Ираке по автомобилю командира проиранского движения
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Военные США в Багдаде нанесли удар по автомобилю, в котором находился один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

В результате удара погиб еще один человек, находившийся в машине. Агентство не уточнило имя погибшего командира.

Власти США считают, что члены «Хезболлах ан-Нуджаба» причастны к атакам на американские базы в Ираке.

После теракта на клабище в городе Кермане, где похоронили генерала Касема Сулеймани, лидер Ирана Али Хаменеи призвал военных к сдержанному ответу. По данным The New York Times, иранская сторона планирует ограничиться атаками на американские базы в Сирии и Ливане. В Тегеране не хотят вступать в прямую конфронтацию с США.

В воскресенье, 31 декабря, шиитские группировки ударили ракетами по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. В Минобороны США в ответ на эту атаку пообещали «принять меры».

США Иран Ирак
04 января 2024, 14:31
Названа причина отключения российских каналов в Казахстане
РИА «Новости»
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Отключение некоторых российских телеканалов на территории Казахстана связано с большими долгами со стороны местного оператора. Об этом изданию «Власть» сказала официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.

«Контракт на трансляцию на 2024 год не подписали из-за задолженности местного оператора перед правообладателем. В связи с этим мы оказались вынуждены отключить показ. На протяжении года мы предупреждали об этом», - сообщила она.

В среду, 3 января, оператор спутникового вещания TVCOM исключил свыше 10 российских телеканалов из сетки вещания в Казахстане. Среди них «Первый канал СНГ», «О!», «Бобер», «Карусель», «Победа», «Музыка Первого», «Дом кино Premium», «Телекафе», Дом Кино», «Время: далекое и близкое» и другие.

Сам оператор объяснил свои действия снижением интереса телезрителей к вещанию, потому что информацию они получают в основном в социальных сетях.

Казахстан Россия Телевидение
04 января 2024, 14:09
Повысить ставки. США призвали нанести удар по Ирану
РИА «Новости»
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США необходимо поднять ставку и атаковать военные объекты в Иране. Об этом в материале для агентства Bloomberg написал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, американская сторона уже предприняла меры против йеменских хуситов, однако они не прекратили атаки. Теперь США нужно поднять ставки и нанести удар по целям в Иране.

«Мне кажется, что американской администрации придется ответить хуситам более агрессивно. Это означает, что преследование иранских прокси-сил приведет к эскалации напряженности», - отметил бывший главком европейских сил НАТО.

Ставридис также предположил, что в этом случае конфликт распространится на всю территорию Ближнего Востока.

«Нужно официально заявить Ирану о вероятности ударов по его территории, после чего проводить нарастающие атаки. Одними из первых объектов стали бы морские платформы в Аравийском море и Персидском заливе», - добавил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывал военное руководство страны отказаться от прямой конфронтации с США. Об этом он заявил после теракта на кладбище в Кермане, где погибли 95 человек.

США Военные Иран

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