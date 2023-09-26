Рекордное падение рождаемости предрекли Украине

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По информации издания, уровень рождаемости на Украине был самым низким среди европейских стран еще до начала боевых действий.

Но после начала СВО темпы падения рождаемости на Украине стали катастрофическими. За первое полугодие 2023 года на Украине родилось почти на треть меньше детей чем в 2021 году, сообщило издание.

Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила, что страна может попасть в демографическую «спираль смерти». По словам ученой, главные опасения вызывает то, что многие украинки репродуктивного возраста уехали за рубеж.

Либанова отметила, что на Украине в 2001 году фиксировали самый низкий в мире уровень рождаемости. В 2019 году Украина занимала последнее место в Европе по этому показателю. А сейчас демографы прогнозируют снижение общего коэффициента рождаемости до 0,71.

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