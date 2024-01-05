Рекордно низкую для XXI века температуру зафиксировали в Финляндии
Минувшей ночью в Финляндии зафиксировали самую низкую за XXI век температуру воздуха. В аэропорту общины Энонтекие столбики термометров опустились до -44,3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Финского метеорологического института.
На фоне сильных морозов в южной и юго-западной части Финляндии порядка 20 тысяч потребителей остались без электроэнергии.
Государственная железнодорожная компания VR отменила некоторые поезда дальнего следования. Отмена затронула почти 10 тысяч пассажиров.
В разных городах Финляндии, в том числе в Хельсинки, парализовало общественный транспорт. Властям пришлось отменить некоторые маршруты.
Ожидается, что в пятницу биржевая цена на электроэнергию вырастет в пять раз. В пиковые часы она может составить 2,35 евро за киловатт-час.