Рекордно низкую для XXI века температуру зафиксировали в Финляндии

Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии повысится более чем в пять раз 5 января и составит 2,35 евро с 20:00 до 21:00, сообщил «Прайм» со ссылкой на биржу Pörssihinta. Скачки цен связаны с резким похолоданием в стране.

Средняя стоимость электроэнергии в пятницу - 1,1 евро за киловатт-час. Накануне утром цена на электроэнергию была на уровне 47 евроцентов за киловатт-час.

Стоимость электроэнергии на бирже меняется в зависимости от спроса. Как правило, она стоит дешевле всего в ночные часы и в уикенд.

В четверг, 4 января, Финский метеорологический институт установил самую низкую температуру - 42 градуса мороза в Лапландии. Низкая температура повлияла на транспортную систему страны, в населенных пунктах перестали курсировать некоторые маршруты.

Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии повысится более чем в пять раз 5 января и составит 2,35 евро с 20:00 до 21:00, сообщил «Прайм» со ссылкой на биржу Pörssihinta. Скачки цен связаны с резким похолоданием в стране.