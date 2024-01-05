05 января 2024, 15:37

Рекордно низкую для XXI века температуру зафиксировали в Финляндии

Unsplash
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Минувшей ночью в Финляндии зафиксировали самую низкую за XXI век температуру воздуха. В аэропорту общины Энонтекие столбики термометров опустились до -44,3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Финского метеорологического института.

На фоне сильных морозов в южной и юго-западной части Финляндии порядка 20 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Государственная железнодорожная компания VR отменила некоторые поезда дальнего следования. Отмена затронула почти 10 тысяч пассажиров.

В разных городах Финляндии, в том числе в Хельсинки, парализовало общественный транспорт. Властям пришлось отменить некоторые маршруты.

Ожидается, что в пятницу биржевая цена на электроэнергию вырастет в пять раз. В пиковые часы она может составить 2,35 евро за киловатт-час.

Финляндия Погода
05 января 2024, 13:30
Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии из-за морозов вырастет в пять раз
Unsplash
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Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии повысится более чем в пять раз 5 января и составит 2,35 евро с 20:00 до 21:00, сообщил «Прайм» со ссылкой на биржу Pörssihinta. Скачки цен связаны с резким похолоданием в стране.

Средняя стоимость электроэнергии в пятницу - 1,1 евро за киловатт-час. Накануне утром цена на электроэнергию была на уровне 47 евроцентов за киловатт-час.

Стоимость электроэнергии на бирже меняется в зависимости от спроса. Как правило, она стоит дешевле всего в ночные часы и в уикенд.

В четверг, 4 января, Финский метеорологический институт установил самую низкую температуру - 42 градуса мороза в Лапландии. Низкая температура повлияла на транспортную систему страны, в населенных пунктах перестали курсировать некоторые маршруты.

Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии повысится более чем в пять раз 5 января и составит 2,35 евро с 20:00 до 21:00, сообщил «Прайм» со ссылкой на биржу Pörssihinta. Скачки цен связаны с резким похолоданием в стране.

Финляндия Электричество
05 января 2024, 12:27
Южная Корея ответила на провокацию КНДР
Global Look Press
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Подразделения Вооруженных сил Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны армии Северной Кореи акватории рядом с островами Пэннендо и Енпхендо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В заявлении руководителей штаба ВС Южной Кореи указали, что эти учения стали первыми с 19 сентября 2018 года, когда дислоцированные на северо-западных островах подразделения морской пехоты провели тренировки по стрельбе на море.

Утром 5 января стало известно, что Южная Корея эвакуировала жителей острова Енпхендо в связи с вероятной эскалацией конфликта со стороны КНДР.

СМИ сообщали, что северокорейские войска выпустили в сторону островов Южной Кореи порядка 200 артиллерийских снарядов. Они рухнули севернее разграничительной линии, которую считают морской границей в Сеуле.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в декабре поручил активизировать подготовку к вероятной войне.

Военные Южная Корея КНДР
05 января 2024, 11:01
Макрон захотел отправить в отставку премьера Франции
Global Look Press
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Глава французского правительства Элизабет Борн может лишиться своего кресла. Президент Эммануэль Макрон решил объявить о ее отставке в ближайшие дни, сообщил телеканал BFMTV.

Перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться 3 января, лишь подтвердил информацию от источников из окружения Макрона. Не исключено, что французский лидер дождется вынесения приговора министру труда Оливье Дюссо, которого обвиняют в фаворитизме.

Если Дюссо признают виновным, его отправят в отставку. За ним могут последовать другие члены кабмина Франции, неугодные Макрону, включая саму Борн.

Среди возможных кандидатов на пост премьера назвали главу Минобороны Себастьяна Лекорню и министра финансов Брюно Ле Мэра. Правительство также может возглавить близкий сторонник Макрона Ришар Ферран.

В конце декабря глава Минздрава Франции Орельян Руссо подал в отставку. К такому решению он пришел из-за ужесточения закона о миграции. Руссо был категорически против спорного законопроекта.

Эммануэль Макрон Франция
05 января 2024, 10:37
Американский бомбардировщик B1 Lancer разбился в США
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Бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer вечером 4 января разбился во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где находится авиабаза Эллсворт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Крушение произошло во время захода самолета на посадку. Четыре члена экипажа катапультировались, их жизни ничто не угрожает.

Руководство базы Эллсворт подтвердило, что Rockwell B-1 Lancer разбился. Специальная комиссия установит причины происшествия.

В ноябре 2023 года Пентагон сообщил, что вертолет ВВС США упал в восточной части Средиземного моря, погибли пять американских военнослужащих.

В мае истребитель F-16 американского производства потерпел крушение в Испании. Во время учений НАТО Cold Response в Норвегии разбился еще один самолет ВВС США.

США

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