Рекламные ролики ИИ на Супербоуле подвергли жесткой критике

Телеканал CNN рассказал об ошибке, которую допустил Google в своем ролике. Компания утверждала, что первое место по употреблению в мире среди сыров занимает гауда - от 50 до 60%, - хотя на самом деле она уступает как минимум моцарелле и чеддеру.

«В рекламе сыра были дыры», - отметили авторы статьи.

Недостатком ролика от OpenAI стала его высокая стоимость - 14 миллионов долларов. Для сравнения - на создание китайской нейросети DeepSeek , по официальным данным, потратили всего шесть миллионов.

Ранее корпорация Google удалила абзац о технологиях, способных нанести общий вред, из перечня приложений ИИ, который компания не собирается развивать.