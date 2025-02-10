Рекламные ролики ИИ на Супербоуле подвергли жесткой критике
Два рекламных ролика, посвященных искусственному интеллекту, показали на Супербоуле. Однако оба они подверглись критике. Об этом сообщили американские СМИ.
Телеканал CNN рассказал об ошибке, которую допустил Google в своем ролике. Компания утверждала, что первое место по употреблению в мире среди сыров занимает гауда - от 50 до 60%, - хотя на самом деле она уступает как минимум моцарелле и чеддеру.
«В рекламе сыра были дыры», - отметили авторы статьи.
Недостатком ролика от OpenAI стала его высокая стоимость - 14 миллионов долларов. Для сравнения - на создание китайской нейросети DeepSeek , по официальным данным, потратили всего шесть миллионов.
Ранее корпорация Google удалила абзац о технологиях, способных нанести общий вред, из перечня приложений ИИ, который компания не собирается развивать.