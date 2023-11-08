«Рекламируют себя». США не оставили попыток расширить влияние в Казахстане

Сообщения о том, что в Казахстане якобы открылся центр НАТО, появились в соцсетях в конце октября. В военном ведомстве республики эти данные опровергли и пояснили, что речь идет о новом конференц-зале Центра миротворческих операций министерства обороны страны.

Стерник отметил, что в этом центре с 2006 года проводят обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО, которые отвечают критериям подготовки контингентов к участию в операциях по поддержанию мира ООН.

На фоне этого говорить об открытии в Казахстане «центра НАТО» некорректно, подчеркнул он. Но вместе с тем, по его словам, очевидно, что США стремятся расширять свое влияние в республике.

«Американская сторона подобными акциями пытается „разрекламировать“ себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а следовательно, и военного персонала в целом», - заключил Стерник.