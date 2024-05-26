26 мая 2024, 09:40

Река Дебед вышла из берегов в Армении. Дорогу в Грузию закрыли в обоих направлениях

Global Look Press
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В Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Причиной стало подтопление — из берегов вышла река Дебед в Лорийской области. Об этом со ссылкой на дорожный департамент республики сообщил ТАСС.

В Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Причиной стало подтопление - из берегов вышла река Дебед в Лорийской области. Об этом со ссылкой на дорожный департамент республики сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что из-за сильных дождей трассе нанесен ущерб. Водителей попросили учитывать это и пользоваться другими дорогами, чтобы добраться до Грузии.

Местное издание News.am обратило внимание на жалобы в соцсетях, которые публикуют жители Алаверди, где фиксируют подтопления из-за разлива Дебеда. Один из пользователей, Грачья Папиян, сообщил, что река подтопила все на своем пути, связь работает с перебоями.

«Люди не могут выйти из своих домов, нижние этажи заливает канализационными водами. Они не могут выйти за покупками», - подчеркнул он.

Также люди сообщают, что под водой оказались домики на ж/д станции Санаин, на первых этажах заблокированы люди, уточнил Sputnik Армения.

Грузия Армения Дороги
26 мая 2024, 11:13
Россия построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС
РИА «Новости»
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В Узбекистане начали работу над созданием медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера. Страна также согласует с Россией параметры контракта по строительству в республике АЭС.

Планы обеих стран на сотрудничество в ближайшее время указали в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщило РИА «Новости».

«В проработке - крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области», - указали в документах.

Газохимический комплекс построят в Бухарской области, а металлургический кластер - на железорудном месторождении «Тебинбулак».

Важным совместным проектом, указал ТАСС со ссылкой на материалы, Россия и Узбекистан сочли сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. Стороны уже занялись согласованием параметров генерального контракта по АЭС. Также идет проработка вопросов сооружения на территории страны станции с малыми ядерными реакторами.

Путин прибудет в Узбекистан с двухдневным визитом 26 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в его рамках планируется подписание ряда документов.

Строительство Международные отношения Россия Владимир Путин Узбекистан АЭС
26 мая 2024, 10:03
Контакты «арктической пятерки» прервали
РИА «Новости»
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Контакты «арктической пятерки» по вопросам континентального шельфа в настоящее время прерваны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

В этом формате принимали участие Россия, США, Норвегия, Канада и Дания.

«Так называемая арктическая пятерка совместно обсуждала проблемные вопросы, информировала друг друга о готовящихся шагах и снимала возникающие озабоченности. Сейчас механизм отсутствует, контакты прерваны, но не по инициативе России», - сказал дипломат.

Мусихин добавил, что США и другие представители «пятерки» добровольно лишили себя возможности обсуждать эти серьезные вопросы в доверительном ключе.

Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что НАТО планирует усилить присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые командные цепочки. По его словам, страна соразмерно ответит на возможные угрозы.

США Канада Норвегия Россия Арктика НАТО
26 мая 2024, 09:59
Мосты и дороги разрушило в Армении из-за разлива реки Дебед
РИА «Новости»
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В Армении заявили о масштабных разрушительных последствиях разлива реки Дебед. Последние данные о ЧП опубликовала местная газета «Айкакан Жаманак» со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

В Центр кризисного управления Лорийской области поступило множество сообщений о происшествиях, вызванных выходом из берегов реки Дебед.

В частности, оказался затоплен и разрушен участок трассы М6 Ванадзор - Алаверди. Близ станции Айрум затоплено несколько домов. На участке от села Шнох до Техута автомобиль Opel упал в реку - по предварительным данным, в результате погиб человек.

На дороге Айрум - Алаверди заблокирован грузовик с двумя людьми. В городе Алаверди затопило дома и сараи для скота.

Также известно об одном упавшем в реку пожилом местном жителе. Сейчас продолжается его поиск.

Пострадали из-за подтопления и несколько мостов. В частности, разрушило переправу через реку Дебед на дороге к населенному пункту Каркоп общины Алаверди. Само поселение затоплено.

На дороге к населенному пункту Ахтала также затоплен мост. Возможно, есть и разрушенные участки переправы, уточнило издание. Полностью уничтожен мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.

Сильные повреждения получила дорога на участке Шнох - Техут. В общине Памбак на участке Кобайр - Дзорагет Аван трассы M6 есть сильные повреждения дороги. Здесь заблокировало три автомобиля.

В поселке Дзорагет 70 человек эвакуировали в безопасное место.

Армения Наводнения
26 мая 2024, 09:07
«Оскорбляет весь народ России». Посол — о словах Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Очередное оскорбление американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина направлено против всего народа страны, оно является недопустимым. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В субботу в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт Байден назвал Путина «жестоким тираном».

«Правящим местным кругам пора смириться, что мы продолжим проводить суверенную и независимую политику, которая основана на наших национальных интересах. Выпадами в адрес Владимира Путина Байден оскорбляет весь народ России, демонстрирующий сплоченность вокруг главы государства», - заметил в ответ дипломат.

Антонов подчеркнул, что подобное поведение является недопустимым для любого ответственного политика, а тем более - для президента страны.

«Попытки самоутвердиться и словесное хамство отражают злобу США из-за того, что Россия бросает вызов „основанному на правилах“ миропорядку», - добавил он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала кринжем года слова Байдена о незаменимой американской нации.

США Россия Владимир Путин Джо Байден

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