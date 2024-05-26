Река Дебед вышла из берегов в Армении. Дорогу в Грузию закрыли в обоих направлениях
В Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Причиной стало подтопление — из берегов вышла река Дебед в Лорийской области. Об этом со ссылкой на дорожный департамент республики сообщил ТАСС.
В Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Причиной стало подтопление - из берегов вышла река Дебед в Лорийской области. Об этом со ссылкой на дорожный департамент республики сообщил ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что из-за сильных дождей трассе нанесен ущерб. Водителей попросили учитывать это и пользоваться другими дорогами, чтобы добраться до Грузии.
Местное издание News.am обратило внимание на жалобы в соцсетях, которые публикуют жители Алаверди, где фиксируют подтопления из-за разлива Дебеда. Один из пользователей, Грачья Папиян, сообщил, что река подтопила все на своем пути, связь работает с перебоями.
«Люди не могут выйти из своих домов, нижние этажи заливает канализационными водами. Они не могут выйти за покупками», - подчеркнул он.
Также люди сообщают, что под водой оказались домики на ж/д станции Санаин, на первых этажах заблокированы люди, уточнил Sputnik Армения.