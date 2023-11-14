Речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС назвали сюрреалистичной

По ее словам, вхождение Украины в ЕС продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране… Ох… Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да», - отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что фон дер Ляйен пытается с помощью «свиты» вести свою политику, из-за чего ситуация стала еще более «сюрреалистичной». Кнайсль напомнила, что больше всего во вхождении Украины в ЕС заинтересована Германия, и министр иностранных дел Анналена Бербок обещала украинскому руководству решить этот вопрос.

Ранее профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон рассказал, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли к чему-то приведут. По его мнению, страна станет большим бременем для объединения.