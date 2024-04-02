Ребенок стал жертвой стрельбы в финской школе
Подросток в возрасте 12 лет погиб во время стрельбы в школе в городе Вантаа. Об этом сообщили в пресс-службе финской полиции.
Еще двое детей получили серьезные ранения.
«Пострадавшие - 12-летние ученики школы», - уточнили правоохранители.
Полицейские задержали подозреваемого, им также оказался подросток. У несовершеннолетнего обнаружили огнестрельное оружие. Правоохранители продолжают расследование на месте происшествия.
Ранее в полиции Финляндии сообщили о трех пострадавших во время стрельбы. О случившемся стало известно около 09:00.
В начале марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке в Филадельфии. Восемь человек пострадали, одного раненого доставили в больницу в критическом состоянии.