Ребенок стал жертвой стрельбы в финской школе

Еще двое детей получили серьезные ранения.

«Пострадавшие - 12-летние ученики школы», - уточнили правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого, им также оказался подросток. У несовершеннолетнего обнаружили огнестрельное оружие. Правоохранители продолжают расследование на месте происшествия.

Ранее в полиции Финляндии сообщили о трех пострадавших во время стрельбы. О случившемся стало известно около 09:00.

В начале марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке в Филадельфии. Восемь человек пострадали, одного раненого доставили в больницу в критическом состоянии.