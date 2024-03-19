«Реальность такова». США будут учитывать в своих планах, что Путин остается президентом России

«Реальность такова, что президент Путин - президент России. <…> Мы продолжим действовать в этой реальности», - сказал он.

Салливан также добавил, что исход выборов был ожидаем для США, но, с точки зрения американских властей, прошедшее голосование «не отвечало стандартам свободы и справедливости».

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Штаты не станут поздравлять Путина с победой на выборах президента. Другие же страны продолжают направлять российскому главе поздравления. Вечером 18 марта поздравление ему направил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, назвав победу Путина убедительной.