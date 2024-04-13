13 апреля 2024, 08:24

Реакторную установку энергоблока № 4 ЗАЭС перевели в «холодный останов»

РИА «Новости»
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Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в режим «холодный останов» утром 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации», - подчеркнули представители ЗАЭС.

По их информации, радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах природных значений «Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“», - уточнили в пресс-службе.

«Холодный останов» - это безопасный режим, при котором реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

За последнюю неделю ЗАЭС неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Удары ВСУ по атомному объекту обсудят на заседании Совбеза ООН 15 апреля.

АЭС Запорожская АЭС
13 апреля 2024, 07:35
Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
РИА «Новости»
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Выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем условие для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не отвечает нынешним реалиям. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.

«Как расценить это? Сам того не замечая, канцлер ФРГ выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает не вписывающие в реальность вещи, но которые отражают западную доктрину», - сообщил Пушков.

Сенатор объяснил, что еще два года назад такие заявления Шольца можно было объяснить неверной оценкой соотношения сил и западной самонадеянностью, то сегодня у них нет даже хлипкой прежней основы.

«Весь ход событий, в военной сфере, политике и экономике, противоречит тому, что ожидает Шольц. Полагают, что разговор с Путиным на его условиях не произойдет никогда», - заключил он.

Ранее стало известно, что в последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц
13 апреля 2024, 04:04
Полянский назвал позором заявление Кисиды о ядерных угрозах России
РИА «Новости»
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление председателя правительства Японии Фумио Кисиды в конгрессе США по поводу ядерной угрозы со стороны России. Свой пост он опубликовал в соцсети X.

«Какой стыд и позор», - написал Полянский.

Японский премьер-министр прибыл накануне в Вашингтон. В четверг, 11 апреля, в рамках визита Кисида выступил перед конгрессменами и поклялся, что Япония останется верным союзником и другом США.

Политик обвинил российские власти в том, что она якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия». По словам Кисиды, еще одна катастрофа, которая возможна в настоящее время, вызвала обеспокоенность во всем мире.

Ранее на заседании Совбеза организации зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. Вот только в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки японских городов.

Ядерное оружие США Япония Россия ООН
13 апреля 2024, 02:46
Женщина год ходила с останками подруги в чемодане
Freepik
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В Чили 80-летняя женщина не стала хоронить умершую подругу, а сложила ее останки в чемодан и носила с собой на протяжении года. Об этом сообщило издание La Tercera.

Полицейские узнали об этом, когда жительница Сантьяго забыла сумку с прахом на улице. Женщину нашли и задержали вместе с ее дочерью.

В полиции чилийка рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не скончалась в апреле 2023 года из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после смерти. Поэтому пожилая женщина поместила тело подруги в чемодан и повсюду брала его с собой.

Жительнице Чили теперь придется заплатить штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

В Новосибирской области полицейские задержали женщину, которая убила свою подругу из-за «гробовых» денег.

Штрафы Женщины Полиция
13 апреля 2024, 02:11
Вспомнили Хиросиму, но забыли США. Япония обвинила Россию в ядерной угрозе
РИА «Новости»
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Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. При этом в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые провели ядерные бомбардировки японских городов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», - сказала Сино.

В своей речи японский дипломат не упомянула США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки двух японских городов.

В марте американский конгрессмен-республиканец призвал к ядерному удару по сектору Газа. Отвечая на вопросы избирателей по поводу бюджетных трат на конфликт на Ближнем востоке, политик заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме». Позже он назвал свои слова «метафорой».

Ядерное оружие США Япония Войны Россия Оружие ООН

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