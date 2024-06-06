Реакцию властей Японии на слова Путина о мирном договоре оценили в Кремле

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«Реакция достаточно ожидаемая. Наша позиция здесь абсолютно понятна, глава государства ее изложил», - заявил Песков.

Днем ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств на ПМЭФ-2024 подчеркнул, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, однако для этого необходимы определенные условиях.

Путин подчеркнул, что препятствием для продолжения диалога является поддержка японской стороны призывов о стратегическом поражении РФ.

После этого генсек японского правительства Есимаса Хаяси назвал неприемлемыми и несправедливыми «попытки» России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие указанных Путиным условий.