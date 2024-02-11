Реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону назвали в Госдуме беспомощной и глупой

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома», - заявил он.

Ранее Шольц во время встречи с американским президентом Джо Байденом назвал «лживым» и «смехотворным» интервью Путина Карлсону. По словам немецкого политика, президент России сказал «много лжи об истории» конфликта на Украине.

Интервью главы России журналисту из США посмотрели за сутки более 150 миллионов человек в соцсети Х. Свыше 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч оставили положительную реакцию на публикацию.