«В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» - заявил он.

Филиппо также отметил, что установлению мира на Украине может помочь только смерть Евросоюза. При этом он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшем будущем.

Сам Орбан отреагировал на критику со стороны руководства ЕС фразой о том, что именно «эта брюссельская бюрократическая бессмыслица» помешала урегулированию украинского кризиса. По его словам, здесь нужен политический подход, а не чиновничий.

Недовольство поездкой Орбана в Москву выразило и украинское руководство. МИД Украины заявил, что премьер-министр Венгрии отправился на переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласования или координации с Киевом.