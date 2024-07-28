28 июля 2024, 19:37

«Реакция на их действия». Патрушев — о возможности снятия моратория на размещение РСМД

РИА «Новости»
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Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности — ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности - ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Это наша реакция на их действия <…> Они принимают решения вне зависимости от того, что мы будем делать, а ведут себя агрессивно», - сказал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона - не провокатор. РФ только отвечает на действия других.

Президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге заявил, что Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии. Глава государства признал, что из-за действий Соединенных Штатов ситуация напоминает ситуацию холодной войны. Россия имеет право действовать зеркально.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. В России предположили, что шаги американских властей направлены на запугивание. Штаты в свою очередь пообещали следить за решениями России по РСМД.

Германия США Ракеты Войны Россия Владимир Путин
28 июля 2024, 19:09
Осужденного за изнасилование девочки волейболиста освистали на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24, в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24 , в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

«В толпе раздался громкий хор неодобрительных возгласов. Во время его подачи и на протяжении всей игры время от времени раздавался свист», - написали журналисты.

Болельщики и некоторые спортсмены считают, что педофил-насильник и сейчас может быть опасен для окружающих, особенно для несовершеннолетних девочек.

На сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов было указано, что на Олимпийских играх в Париже спортсмен будет жить отдельно от сборной и не станет общаться со СМИ.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*. Это расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. Видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж Изнасилования Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 19:07
Депутат Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке
РИА «Новости»
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Сепаратисты-туареги напали на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали по наводке западных стран. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что туарегам оказывает поддержку Франция. Депутат выразил уверенность, что в Мали и Буркина-Фасо находятся наемники ЧВК Academi, также известной как Blackwater. Именно западные боевики координируют действия туарегов, получая финансирование из Франции, добавил он.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что в Мали после засады сепаратистов из «Координации движений Азавада» пропал преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с позывным Лотос. Нападение было внезапным и совершалось «под покровом песчаной бури». «Вагнеровцы» оперативно обменяли преемника Пригожина обратно.

Африка Депутаты Запад Евгений Пригожин
28 июля 2024, 18:51
Венесуэльцы выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Unsplash
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Желающие отдать свой голос за кандидата в президенты Венесуэлы выстроились в длинные очереди у участков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентствам, очереди растянулись больше чем на сотню метров. Участки открылись рано утром - в 06:00 (13:00 по московскому времени). Несмотря на это, люди приходили пораньше, чтобы занять себе место в очереди.

Одна из избирательниц призналась, что пришла за полтора часа, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Я думаю, что у людей здесь много веры [в будущее]», - рассказала она.

Осенью президентские выборы пройдут и в Соединенных Штатах. Американцам придется выбрать, кого они хотят видеть на посту главы государства - представительницу демократов, вице-президента Камалу Харрис или республиканца Дональда Трампа.

В Bloomberg сообщили, что экс-лидер США может потерять существенную часть голосов из-за яростной критики своей соперницы. По мнению журналистов агентства, от него отвернутся латиноамериканцы, афроамериканцы, молодежь и женщины.

Венесуэла Выборы
28 июля 2024, 18:22
Эрдоган дал пощечину мальчику за отказ целовать руку
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не выразил свое почтение и не поцеловал руку главы государства. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Эрдоган выступал в Ризе на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. На сцену вышли несколько детей, чтобы получить ключи. Один из них подошел к Эрдогану и пожал ему руку. В ответ на это турецкий лидер шлепнул ребенка по лицу, а стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что ему необходимо сделать. После этого мальчик поцеловал руку.

Ранее Эрдоган объявил, что ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который проигнорировал его приглашение и не стал выступать в парламенте. Он отметил, что в Турции ждали приезда чиновника из Палестины.

Турецкий лидер также прокомментировал речь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Он отметил, что американцы аплодировали «маньяку-Гитлеру». Эрдоган также назвал власти США беспринципными.

Турция Реджеп Эрдоган

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