Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности - ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Это наша реакция на их действия <…> Они принимают решения вне зависимости от того, что мы будем делать, а ведут себя агрессивно», - сказал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона - не провокатор. РФ только отвечает на действия других.

Президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге заявил, что Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии. Глава государства признал, что из-за действий Соединенных Штатов ситуация напоминает ситуацию холодной войны. Россия имеет право действовать зеркально.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. В России предположили, что шаги американских властей направлены на запугивание. Штаты в свою очередь пообещали следить за решениями России по РСМД.