Реакция глобального Юга на украинский конфликт обескуражила США

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Он напомнил, что с начала конфликта многие страны глобального Юга не стали открыто принимать ту или иную сторону. Они соблюдают традицию «неприсоединения», появившуюся еще во времена холодной войны. При этом влияние глобального Юга значительно усилилось за последние десятилетия.

«Отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы. <…> Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло», - считает Халид.

Экономическое усиление позволило странам глобального Юга получить больше рычагов влияния и стать инициативнее. Кроме того, стало очевидно, что они разочаровались в насаждаемом Западом «либеральном международном порядке», заметил Имран Халид.

Обозреватель также обратил внимание на то, что ситуация на Украине еще сильнее обострила противоречия между глобальными Севером и Югом.