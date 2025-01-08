Разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале в Индии

Один из пяти животных, участвовавших в церемонии, неожиданно бросился на зрителей. Одного человека слон приподнял хоботом и с силой бросил на землю. Мужчина находится в больнице, его состояние критическое.

После нападения слона люди в панике начали разбегаться. Большинство получили травмы из-за давки.

Несколько человек из числа местных жителей пытались усмирить животное с помощью цепей. Но удалось это сделать только через два часа.

Началось расследование. Полиция подтвердила, что организаторы мероприятия получили все необходимые разрешения на использование слонов для проведения религиозной церемонии.

Ранее слон напал на группу туристов в Замбии. Он вытащил из автомобиля и насмерть затоптал 64-летнюю американку.

До этого в Малави местные жители пожаловались на слонов-убийц. Разъяренное животное напало на девочку с матерью. Оно растоптало женщину, а ребенок получил травмы. Это была уже девятая жертва, пострадавшая от слонов.