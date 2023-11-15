Развязывание конфликта на Украине назвали самым глупым решением Байдена
Развязывание конфликта на Украине стало самой глупой ошибкой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. На это указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Этот конфликт проигран, украинская нация уничтожается», - посетовал он.
Макгрегор констатировал, что ВСУ потеряли сотни тысяч военнослужащих.
Ранее он отмечал, что конфликт фактически окончен, но США «не дают ему умереть» и создают иллюзию того, что «в Киеве происходит что-то хорошее».
По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Байден по-прежнему верит в то, что Украина способна вернуть утраченные территории. Кирби признал, что ВСУ не достигают в контрнаступлении «того прогресса, которого хотели бы», однако это американский лидер все еще настроен оптимистично. США продолжат обеспечивать Украину военной поддержкой, пока погода не ухудшила для ВСУ условия на поле боя еще сильнее.