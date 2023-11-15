Развязывание конфликта на Украине назвали самым глупым решением Байдена

Байден сравнил слова Трампа с выступлениями нацистов

На встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Сан-Франциско президент США Джо Байден сравнил высказывания предшественника Дональда Трампа с выступлениями германских нацистов. Об этом сообщил ТАСС.

Байден прокомментировал статью в газете The New York Times. В ней шла речь о том, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году Трамп соберется использовать свое положение «для мести и возмездия».

«Он собирается <…> уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке. <…> Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы [прошлого столетия]», - сказал Байден.

Также он напомнил фразу Трампа об «отравленной крови» США. По мнению Байдена, это высказывание похоже на то, что говорили в нацистской Германии.

Американский президент добавил, что в США устали от Трампа. При этом сам бизнесмен «не устает проигрывать».

По словам журналиста Бенгта Нурборга, возвращения Трампа на пост главы Соединенных Штатов боятся власти Украины. А среди тех, с кем предприниматель общается, нарастает усталость от украинского конфликта.