Разведывательный воздушный шар обнаружили на Аляске

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Рыбаки направили фотографии воздушного шара в полицию. Характер и назначение найденного объекта сейчас устанавливается. Такое пристальное внимание ФБР показало, что он очень похож на воздушные шары, используемые для шпионажа.

Агенты ФБР встретят рыбацкое судно, когда оно прибудет в порт. Найденный шар переместят в лабораторию для дальнейшего исследования.

Летом 2023 года обломки воздушного шара неизвестного происхождения нашли на северо-востоке Польши, где находится учебный центр объединенных сил НАТО. До этого польскую границу со стороны Белоруссии пересекал неизвестный воздушный объект.

Выяснилось, что это был аэростат наблюдения. Его поисками занималась небольшая группа солдат.