Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Правительство Северной Кореи заявило, что получило снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке благодаря своему разведывательному спутнику. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником», - сказано в сообщении.

Ранее Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что приборы страны обнаружили новый объект на орбите Земли. До этого Минобороны КНДР предупреждало Береговую охрану государства о скором ракетном запуске. Военные Северной Кореи решили вывести разведывательный спутник. Они пытались сделать это еще в мае и в августе, однако попытки не увенчались успехом.

Власти Южной Кореи увидели в новом запуске северных соседей ракетную и ядерную опасность. На этом фоне страна аннулировала некоторые положения межкорейского военного соглашения 2018 года.