06 января 2024, 23:34

Разведка США выявила шокирующую проблему в ракетных войсках Китая

РИА «Новости»
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Глава Китая Си Цзиньпин провел масштабные чистки в рядах вооруженных сил страны. Причиной стала коррупция, которая подорвала возможность страны модернизировать армию и военные технологии. Из-за этого встал вопрос о способности китайской армии вести войну, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США.

В американском ведомстве заявили о наиболее серьезном положении дел в ракетных войсках азиатской страны. В некоторых ракетах вместо топлива находится вода, в ракетных шахтах не работают люки, из-за чего нормальный запуск боеприпасов невозможен.

Американские чиновники считают, что ситуация в оборонно-промышленном комплексе Китая не даст стране вести крупные боевые действия в ближайшие годы, отметил источник агентства.

За последние полгода около 12 высокопоставленных военных чиновников стали фигурантами расследования. Журналисты не исключили, что такие чистки в рядах Минобороны КНР оказались крупнейшими в современной истории страны.

В экспертном сообществе не исключили военного конфликта в азиатском регионе. Если Тайвань откажется от мирного решения территориального спора с Китаем, то власти КНР будут вынуждены перейти к боевым действиям.

Разведка США Военные Чиновники Армия Китай
06 января 2024, 22:59
Студенты попытались прорваться в офис президента Южной Кореи
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Студенты попытались проникнуть в офис президента Южной Кореи Юн Сок Еля. В акции участвовало 20 человек. Они оказались активистами из «Прогрессивного союза университетов Кореи», сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Учащиеся прорывались на территорию, где находится здание администрации президента. Комплекс расположен в районе Сеула Йонсан. Правоохранители обнаружили дебоширов и задержали их.

Это не первая акция молодых людей. До этого они требовали расследования в отношении жены президента, первой леди Ким Гон Хим. Студенты уверены, что женщина замешана в махинациях с ценными бумагами.

В Санкт-Петербурге студент устроил стрельбу в одном из баров города. Молодой человек очень не хотел уходить из заведения, несмотря на его закрытие. На просьбу покинуть помещение он достал пневматический пистолет и открыл огонь.

Санкт-Петербург Стрельба Женщины Южная Корея Студенты Новый год
06 января 2024, 22:21
Полеты Boeing 737 MAX 9 запретили в США после частичного разрушения борта Alaska Airlines
Викимедиа
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Временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 ввело Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после экстренной посадки борта Alaska Airlines из-за отвалившегося куска фюзеляжа после взлета. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Администратор FAA Майк Уитакер заявил, что всех самолетов Boeing 737 MAX 9 начнется немедленно. Все это время авиакомпании не смогут использовать их для перевозки пассажиров.

«Безопасность является определяющим фактором при принятии наших решений», - заявил Уитакер.

Он добавил, что управление по гражданской авиации принимает непосредственное участие в расследовании Национального совета безопасности на транспорте в расследовании о частичном разрушении самолета Alaska Airlines.

Уитакер отметил, что проверку всех самолетов 737 MAX 9 проведут по новой директиве летной годности, которое управление выпустит в ближайшее время. Работы на каждом борту займут от четырех до восьми часов. Новое правило коснется более 170 самолетов.

Самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines после взлета вернулся в аэропорт Портленда после того, как у него оторвало часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации пассажирского салона. Командир экипажа подал сигнал, что на борту начались проблемы с давлением.

В авиакомпании заявили, что оторвалась целая панель с иллюминатором и в фюзеляже самолета появилась внушительная дыра. После аварийной посадки перевозчик приостановил использование 65 Boeing 737 MAX 9 из своего авиапарка.

США Самолеты Boeing Авиакомпании
06 января 2024, 22:02
Главу Пентагона выписали из больницы
РИА «Новости»
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Глава Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его выписали из больницы вечером в пятницу, 5 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», - уточнили журналисты.

По информации телеканала, во время госпитализации Остина его обязанности исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.

Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник , 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

США Пентагон Больницы Военные
06 января 2024, 20:27
Израиль нанес удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане
РИА «Новости»
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Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда. Об этом сообщил катарский телеканал Аl Jazeera.

«Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир, <…> по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды», - передал корреспондент телеканала.

Ранее ливанское движение обстреляло военную базу Израиля «Мерон» 62 ракетами различных типов. Эти удары стали ответом на убийство лидера «Бригад аль-Кассам» Салеха аль-Арури и его братьев.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорный пункт «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погибли четыре человека. Среди погибших оказался замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены ливанской группировки «Хезболла» назвали удар израильского беспилотника нападением на Ливан и пообещали, что оно не останется без ответа и наказания.

Израиль Ракеты Убийства Беспилотники Военные Взрывы

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