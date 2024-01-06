Разведка США выявила шокирующую проблему в ракетных войсках Китая

В американском ведомстве заявили о наиболее серьезном положении дел в ракетных войсках азиатской страны. В некоторых ракетах вместо топлива находится вода, в ракетных шахтах не работают люки, из-за чего нормальный запуск боеприпасов невозможен.

Американские чиновники считают, что ситуация в оборонно-промышленном комплексе Китая не даст стране вести крупные боевые действия в ближайшие годы, отметил источник агентства.

За последние полгода около 12 высокопоставленных военных чиновников стали фигурантами расследования. Журналисты не исключили, что такие чистки в рядах Минобороны КНР оказались крупнейшими в современной истории страны.

В экспертном сообществе не исключили военного конфликта в азиатском регионе. Если Тайвань откажется от мирного решения территориального спора с Китаем, то власти КНР будут вынуждены перейти к боевым действиям.