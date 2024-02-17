17 февраля 2024, 07:52

Разведка США предупредила, что арабские страны негативно относятся к Вашингтону

РИА «Новости»
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Страны ближневосточного региона негативно относятся к США из-за позиции администрации Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту. Такой настрой вряд ли скоро изменится. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на переписку дипломатов и оценку разведки США.

Страны ближневосточного региона негативно относятся к США из-за позиции администрации Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту. Такой настрой вряд ли скоро изменится. Об этом сообщил телеканал ABC , ссылаясь на переписку дипломатов и оценку разведки США.

По данным телеканала, в одном из документов дипмиссии США в Марокко указано, что критика позиции американских властей «остается непоколебимой». Несмотря на скорректированные заявления Вашингтона о конфликте, в частности, призывы к прекращению огня, ситуация кардинальным образом не изменилась.

Такое положение дел повлияло не только на дипломатические, но и экономические связи. При этом дипломаты пока не убедили Вашингтон, что негативное отношение стран региона к США останется надолго. На восстановление связей с рядом стран потребуется много времени и усилий, заявили они.

Ранее WSJ написала, что администрация США планирует поставить Израилю крупную партию боеприпасов.

США Израиль Вашингтон
17 февраля 2024, 08:21
Посол Антонов осадил политиков США за огульные обвинения России в смерти Навального
РИА «Новости»
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Заявления официальных лиц США о смерти Алексея Навального являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипломатического представительства.

«Уход человека из жизни всего является трагедией. В этой ситуации важно разобраться в деталях. Однако политики в США не хотят ждать и уже обвинили российские власти во всем», - сказал он.

Дипломат отметил, что для США главное не разобраться в проблеме, а попытаться «хлестануть Россию».

«Они ищут повод для введения новых санкций и уничижительных выпадов. Их задачей стало спасение американского порядка, который разваливается. Но судьи кто? Налицо попытка вмешаться во внутренние дела России, это неприемлемо», - добавил Антонов.

О смерти Навального в ямальской колонии стало известно в пятницу, 16 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что это событие стало выгодным для США и Евросоюза.

США Алексей Навальный
17 февраля 2024, 07:41
США захотели поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов
РИА «Новости»
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Власти США намерены поставить Израилю боеприпасы различных типов и калибра общей стоимостью на несколько десятков миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена постоянно призывает стороны конфликта в Газе к перемирию. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет, в том числе о тысяче бомб MK-82, а также о комплектах высокоточного наведения KMU-572 и взрывателях для бомб KMU-572. Другие подробности журналисты WSJ не привели.

Израиль продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Армия обороны Израиля ведет бои в Хан-Юнисе. В общей сложности с начала конфликта ЦАХАЛ потерял более 500 военнослужащих. Потери палестинской стороны - почти 30 тысяч мирных жителей, большинство из которых женщины, старики и дети.

США Израиль
17 февраля 2024, 05:15
Трое моряков с турецкого судна скончались от отравления в Абхазии
Freepik
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Трое моряков с турецкого рыболовного судна скончались на территории Абхазии от отравления трупным запахом рыбы. Еще четверо рыбаков попали в реанимацию. Об этом сообщил республиканский Минздрав.

Турецкий сейнер пришвартовался к причалу курорта Пицунда 16 февраля. Моряки вынесли своих спутников на носилках. Четверо пострадавших рыбаков с признаками сильного отравления доставили в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы.

Троих подключили к кислороду, четвертого держат на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивают как тяжелое.

Тела погибших доставили в морг.

Ранее МИД России предупредил, что Верховный суд Абхазии выпустил на свободу Эдгара Абухба, которого осудили за изнасилование россиянки. В связи с этим поездки в страну могут быть небезопасными.

Турция Смертность Абхазия Рыбалка
17 февраля 2024, 04:39
Поведение украинских беженцев шокировало немцев
РИА «Новости»
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Украинские беженцы выбросили в мусор продукты питания, которые раздавали нуждающимся в одной из сетей общепита в городе Гера в Германии. Об этом сообщил журнал Focus.

Среди выкинутых продуктов были сыр, салат, йогурт и специи. Один из местных жителей решил узнать, кто выкинул еду. Он обратил внимание, что эти люди уехали на машине с украинскими номерами.

Владелица кафе Гизельда Шедлих рассказала журналистам, что украинская пара регулярно пользовалась услугами общепита. И пожаловалась, что из-за такого отношения беженцев к продуктам, их не хватило другим нуждающимся.

«Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», - заявила она.

Шедлих добавила, что аннулировала продовольственную карту украинцев, которые выкинули продукты.

Ранее бывший министр обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил Евросоюзу депортировать украинцев призывного возраста , чтобы они пошли служить в ВСУ.

Германия Еда Благотворительность Питание Продукты Беженцы

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