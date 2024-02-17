Разведка США предупредила, что арабские страны негативно относятся к Вашингтону

Страны ближневосточного региона негативно относятся к США из-за позиции администрации Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту. Такой настрой вряд ли скоро изменится. Об этом сообщил телеканал ABC , ссылаясь на переписку дипломатов и оценку разведки США.

По данным телеканала, в одном из документов дипмиссии США в Марокко указано, что критика позиции американских властей «остается непоколебимой». Несмотря на скорректированные заявления Вашингтона о конфликте, в частности, призывы к прекращению огня, ситуация кардинальным образом не изменилась.

Такое положение дел повлияло не только на дипломатические, но и экономические связи. При этом дипломаты пока не убедили Вашингтон, что негативное отношение стран региона к США останется надолго. На восстановление связей с рядом стран потребуется много времени и усилий, заявили они.

Ранее WSJ написала, что администрация США планирует поставить Израилю крупную партию боеприпасов.