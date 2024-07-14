14 июля 2024, 05:26

Разведка Ирана заявила о задержании организатора январского теракта в Кермане

РИА «Новости»
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Разведка Ирана сообщила о задержании одного из организаторов январского теракта, совершенного в городе Керман. Заявление министерства привело РИА «Новости».

«Одним из важнейших достижений [минразведки] за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, информация, полученная от задержанного, сильно способствовала раскрытию других заговоров и помогла в выявлении их организаторов.

Речь идет о теракте в Иране 3 января этого года. Взрывы прогремели, когда проходило траурное шествие, приуроченное к четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В ходе теракта погибли 89 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой выразил соболезнования в связи со случившимся.

Разведка Задержания Терроризм Иран
14 июля 2024, 05:45
На месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку
Global Look Press
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Блюстители порядка нашли винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, где выступал экс-глава США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге Дональда Трампа», - заявили журналисты.

Покушение на политика случилось во время его выступления перед сторонниками. Кадрах с трансляции мероприятия видно, как он стоит на сцене и вдруг резко хватается за ухо во время речи, а после этого прячется за трибуну. Позже выяснилось, что пуля пролетела примерно в нескольких сантиметрах от головы Трампа.

Через некоторое время бывший президент сделал первое заявление после случившегося. Он отметил, что пуля пробила верхнюю часть правого уха. Из-за этого началось сильное кровотечение.

В Секретной службе заявили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов. В ходе ЧП погиб один из зрителей митинга и двое пострадали.

Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 05:16
США решили укрепить сотрудничество с Арменией
Unsplash
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США решили укрепить сотрудничество с Арменией. Об этом сообщила заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея на своей странице в соцсети X.

«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством [Армении] и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», - заявила она.

Ранее стало известно, что ВС Армении с 15 по 24 июля проведут совместные с США военные учения на территории страны. Как отметили в Минобороны республики, они предполагают операции по стабилизации отношений конфликтующих сторон при выполнении миротворческих задач.

До этого в Госдепе США заявили, что Америка и Армения намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Соответствующий документ подписали после состоявшегося в Ереване заседания, где участвовали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

США Армения Международные отношения
14 июля 2024, 05:12
Трамп выступил с первым заявлением после стрельбы на митинге
Global Look Press
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Дональд Трамп, на которого было совершено покушение, сделал первое заявление. В своей социальной сети Truth Social он разместил комментарий, где рассказал подробности произошедшего.

Экс-президент поблагодарил Секретную службу США за быстрое реагирование на стрельбу. Также он выразил соболезнования семье погибшего и серьезно пострадавшего на митинге. Трамп отметил, что об убитом стрелке пока ничего не известно.

«Пуля, которую в меня выпустили, пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», - написал Трамп.

О смерти зрителя сообщила Секретная служба. По предварительной версии, снайпер стрелял с «возвышенности за пределами места проведения митинга». Стрельбу на митинге будут расследовать как покушение на Трампа.

США Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 04:51
Илона Маска дважды пытались убить
Flickr
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Американский миллиардер Илон Маск после новостей о вероятном покушении на экс-главу Штатов Дональда Трампа заявил, что за прошедшие восемь месяцев его два раза пытались убить. Об этом он рассказал в соцсети Х.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», - заявил бизнесмен.

До этого Маск заявил, что всецело поддерживает Трампа и желает ему скорейшего выздоровления.

Возможное покушение на экс-президента случилось во время его выступления на митинге в Пенсильвании. На кадрах с трансляции мероприятия видно, как политик говорил, а потом резко схватился за ухо. В этот момент на фоне раздались звуки стрельбы. В итоге политик получил ранение уха.

Секретная служба ликвидировала нападавшего. Также во время ЧП погиб еще один человек и двое тяжело ранены.

США Дональд Трамп Илон Маск

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