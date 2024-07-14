Разведка Ирана заявила о задержании организатора январского теракта в Кермане

«Одним из важнейших достижений [минразведки] за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане - Абдуллы Кувейте», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, информация, полученная от задержанного, сильно способствовала раскрытию других заговоров и помогла в выявлении их организаторов.

Речь идет о теракте в Иране 3 января этого года. Взрывы прогремели, когда проходило траурное шествие, приуроченное к четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В ходе теракта погибли 89 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой выразил соболезнования в связи со случившимся.