Разряд прямо в факел. Молния феерично попала в Статую Свободы в Нью-Йорке

На фото очевидцев видно, как заряд молнии коснулся факела. Сложилось впечатление, что раскат идет прямо из руки медной статуи.

Ранее молния поразила два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. Воздушные судна базировались на Ивакуни в Японии. Пилоты во время удара не пострадали, однако серьезные повреждения получили сами самолеты. От правительства США потребовалось более двух миллионов долларов, чтобы починить технику.

Разряд молнии попал прямо в факел скульптуры. Сам объект не получил повреждений.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена - четыре кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», - рассказали в пресс-службе управления парков города.