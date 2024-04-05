05 апреля 2024, 02:12

Разряд прямо в факел. Молния феерично попала в Статую Свободы в Нью-Йорке

Freepik
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Сильный разряд молнии попал в Статую Свободы в Нью-Йорке. Очевидцы сфотографировали уникальный момент, сообщило РИА «Новости».

На фото очевидцев видно, как заряд молнии коснулся факела. Сложилось впечатление, что раскат идет прямо из руки медной статуи.

Ранее молния поразила два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. Воздушные судна базировались на Ивакуни в Японии. Пилоты во время удара не пострадали, однако серьезные повреждения получили сами самолеты. От правительства США потребовалось более двух миллионов долларов, чтобы починить технику.

Разряд молнии попал прямо в факел скульптуры. Сам объект не получил повреждений.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена - четыре кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», - рассказали в пресс-службе управления парков города.

Фото США
05 апреля 2024, 01:49
Американский архив опубликовал обещания генсека НАТО от 1992 года
РИА «Новости»
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Архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года разговоров Манфреда Вернера с Русланом Хасбулатовым, занимавших на тот момент посты генсека НАТО и председателя Верховного Совета РСФСР. Вернер заверял Москву, что у альянса нет планов вмешиваться во внутреннюю политику России и стран СНГ. Фрагмент стенограммы опубликовало РИА «Новости».

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств - членов СНГ», - говорил Вернер после распада СССР.

Диалог состоялся в феврале 1992 года во время визита генсека в Москву для обсуждения безопасности Европы и сотрудничества НАТО и России. Вернер заверил, что Североатлантический альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, так как это отвечало бы интересам Европы и всего мира.

Сегодня НАТО полностью себя дискредитировал, считает российский политолог. Роспуск альянса станет лучшим подарком миру к юбилею блока.

США Отношения Европа Россия НАТО Москва
04 апреля 2024, 22:12
МАГАТЭ сообщило о реальной опасности для ЗАЭС
РИА «Новости»
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Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, отключилась. Это подтвердил в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Сегодня утром… Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт», - сообщил он.

По его словам, в условиях конфликта «события сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту».

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1» отключилась 4 апреля в 10:06, сообщили в пресс-службе станции.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили взрывчатку.

АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
04 апреля 2024, 21:59
Женщина, из-за которой началась вспышка сибирской язвы под Воронежем, признала вину
Freepik
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Правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Воронежской области, из-за небрежного отношения которой в регионе в прошлом году у 11 человек диагностировали сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета России.

«На предварительном следствии обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, подозреваемая занималась выращиванием рогатого скота. Мясо животных женщина продавала перекупщикам. В августе прошлого года она приказала брату забить зверя, которого не показывали ветеринару и и не вакцинировали от сибирской язвы. В итоге обвиняемая продала непроверенное мяса, а перекупщики распространили его на рынке в Воронеже.

После случившегося брат фигурантки почувствовал недомогание. Врачи нашли у него сибирскую язву. В биоматериале забитого животного тоже обнаружили ДНК инфекции. Началась вспышка этого заболевания в регионе, в больницы попали 11 человек, один из пациентов - несовершеннолетний.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил. Сейчас разбирательство закончили, скоро информацию передадут в суд.

Ранее жителя Тувы осудили за продажу конины , зараженной сибирской язвой. От мяса пострадали пять человек.

Уголовное дело Болезни Женщины Животные
04 апреля 2024, 20:15
Украинская модель разбилась на Ferrari в Италии
Pxhere
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Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari. Как сообщила газета la Repubblica, за рулем машины был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Пара ехала на скорости 200 миль в час.

Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari. Как сообщила газета la Repubblica , за рулем машины был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Пара ехала на скорости 200 миль в час.

«Опознать тело следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, поданное в швейцарскую полицию друзьями девушки», - написали авторы материала.

Машина ехала в сторону границы со Швейцарией. На скорости она потеряла сцепление с асфальтом и врезалась в ограждение на автостраде. От удара авто буквально разломилось пополам, и одно из передних колес отскочило на десятки метров.

«Передняя часть автомобиля практически исчезла», - добавили журналисты.

На место происшествия прибыли врачи и пожарные, но сделать ничего не удалось.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии диджей выступал в клубе. Мужчина женат и у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове с матерью.

«Кестай погиб вместе с моделью, родившейся в Одессе, но проживающей в Швейцарии, которая сидела рядом с ним», - добавили авторы материала.

Ранее крупная авария в Италии произошла с участием автобуса, который упал с эстакады.

Погиб 21 человек , еще 12 получили травмы. Из-за аварии сообщение поездов между Местре и Венецией временно остановили.

Италия Модели Машины Полиция Швейцария

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