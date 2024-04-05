Разряд прямо в факел. Молния феерично попала в Статую Свободы в Нью-Йорке
Сильный разряд молнии попал в Статую Свободы в Нью-Йорке. Очевидцы сфотографировали уникальный момент, сообщило РИА «Новости».
На фото очевидцев видно, как заряд молнии коснулся факела. Сложилось впечатление, что раскат идет прямо из руки медной статуи.
Ранее молния поразила два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. Воздушные судна базировались на Ивакуни в Японии. Пилоты во время удара не пострадали, однако серьезные повреждения получили сами самолеты. От правительства США потребовалось более двух миллионов долларов, чтобы починить технику.
Разряд молнии попал прямо в факел скульптуры. Сам объект не получил повреждений.
«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена - четыре кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», - рассказали в пресс-службе управления парков города.