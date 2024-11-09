Разрушительное цунами и землетрясение. США накроет апокалипсис

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Сейсмологи обнаружили тревожные признаки в разломе в ходе высокоточного картографирования под водой. После исследования Каскадной зоны субдукции они выявили четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров. Они охватывали территорию от юга Канады до Северной Калифорнии.

По прогнозам экспертов, на США в ближайшие годы могут обрушится катаклизмы небывалой силы. Например, подземные толчки спровоцируют мощное цунами, которое может нанести серьезный вред сразу нескольким штатам.

В октября ураган «Милтон» обрушился на Флориду и принес серию тайфунов и сильные ливни.

Он повредил более 125 домов и осушил залив Тампа. В зоне возможных подтоплений оказались около 11 миллионов человек. Жертвами урагана стали 10 местных жителей.