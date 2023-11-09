«Разрушит экономику ЕС». В Германии оценили последствия вступления Украины в Евросоюз

Вхождение Украины в Евросоюз разрушит экономику других стран - участниц ЕС, предупредил корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF. Он обратил внимание, что в Европе к идее принятия «опустошенной военными действиями» страны относятся все более скептически.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», - подчеркнул Реллер.

По его оценке, украинские власти выполнили уже 90% требований для членства в ЕС, но впереди еще много шагов, которые предстоит сделать республике. Процесс вступления, как подчеркнул Реллер, будет долгим.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

При этом от Украины ждут продолжения борьбы с коррупцией. Кроме того, стране предстоит принять закон, касающийся прав нацменьшинств и языка, используемого государством, СМИ и системой образования.