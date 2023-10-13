Разработки ядерного оружия России напугали США. Модернизация им уже не поможет

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США стараются догнать. Не будем забывать, что у них мощный научный потенциал, они собирают потенциальных ведущих ученых со всего мира. Посмотрите, сейчас прошло присуждение Нобелевских премий. В медицине получили французы, но все остальные лауреаты - американцы. Но какие? Далее - его прямая речь.

В прежние времена, когда противостояли только две сверхдержавы - США и СССР, - там была доктрина гарантированного уничтожения. Это предполагало, что любая из сторон, которая первой атакует, в результате ответного удара будет уничтожена.

Мы сейчас в этой сфере уступаем американцам. Поэтому они постараются нас обойти. Но это не означает, что мы будем стоять на месте.

Россия обладает оружием сдерживания. Это стратегическая триада: подводные лодки с ядерными ракетами, самолеты с ядерными бомбами на борту и, наконец, баллистические ракеты.

Попытки США Президент Владимир Путин в одном из своих последних выступлений четко объяснил, что есть случай, когда можно применить этот вид оружия: если создается угроза территориальной целостности страны , независимости и суверенитету, существованию государства.

Второе - ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, которая не имеет пределов дальности. То есть она может атаковать что через Северный, что через Южный. Поэтому американцев это беспокоит.

Когда в 2018 году Путин говорил о создании в России гиперзвуковых ракет, они над этим смеялись и называли «мультиками» и так далее. Потом спохватились, но уже было поздно.

Они сейчас начали свои разработки, но значительно отстают. Также и с ядерным оружием. Они не хотят стать аутсайдерами в этом направлении.

Но у западных политиков почему-то есть твердое убеждение, что Россия не решится применить ядерное оружие в случае конфликта.

Изменившийся мир