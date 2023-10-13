Разработки ядерного оружия России напугали США. Модернизация им уже не поможет

13 октября 2023, 18:40
Пресс-служба Минобороны
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Ядерные силы США требуют модернизации для сдерживания или возможного конфликта с Россией и Китаем. Такой вывод сделали в докладе межпартийной комиссии конгресса. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» рассказал, что так напугало американцев, и оценил способны ли США обогнать Россию в области развития ядерных вооружений.

США стараются догнать. Не будем забывать, что у них мощный научный потенциал, они собирают потенциальных ведущих ученых со всего мира. Посмотрите, сейчас прошло присуждение Нобелевских премий. В медицине получили французы, но все остальные лауреаты - американцы. Но какие? Далее - его прямая речь.

В прежние времена, когда противостояли только две сверхдержавы - США и СССР, - там была доктрина гарантированного уничтожения. Это предполагало, что любая из сторон, которая первой атакует, в результате ответного удара будет уничтожена.

Мы сейчас в этой сфере уступаем американцам. Поэтому они постараются нас обойти. Но это не означает, что мы будем стоять на месте.

Россия обладает оружием сдерживания. Это стратегическая триада: подводные лодки с ядерными ракетами, самолеты с ядерными бомбами на борту и, наконец, баллистические ракеты.

Попытки США Президент Владимир Путин в одном из своих последних выступлений четко объяснил, что есть случай, когда можно применить этот вид оружия: если создается угроза территориальной целостности страны , независимости и суверенитету, существованию государства.

Второе - ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, которая не имеет пределов дальности. То есть она может атаковать что через Северный, что через Южный. Поэтому американцев это беспокоит.

Когда в 2018 году Путин говорил о создании в России гиперзвуковых ракет, они над этим смеялись и называли «мультиками» и так далее. Потом спохватились, но уже было поздно.

Они сейчас начали свои разработки, но значительно отстают. Также и с ядерным оружием. Они не хотят стать аутсайдерами в этом направлении.

Но у западных политиков почему-то есть твердое убеждение, что Россия не решится применить ядерное оружие в случае конфликта.

Изменившийся мир

Ядерное оружие США Россия Китай
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия

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