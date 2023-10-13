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«Так сказать, что могли - уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные. <…> И так каждый раз. Исключительные наделают делов в „прекрасном саду“, а „джунглям“ мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», - заявила она.

Мария Захарова прокомментировала слова координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби о том, что США решили не отправлять в зону палестино-израильского конфликта свою армию и воевать на стороне Израиля. Она заявила, что это не первый случай, когда другим странам пришлось решать созданные американским правительством проблемы.

Представитель МИД России напомнила историю создания G20. Это сообщество созвали для решения финансового кризиса 2008 года. По ее словам, глобальные проблемы спровоцировал коллапс американского рынка недвижимости.

Жертвами нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль стали 25 американцев. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал действия боевиков отвратительными. Американский журналист Стивен Гарднер заявил, что если США вступят в палестино-израильский конфликт, то после помощи Украине истощат свои военные ресурсы и бюджет.

К обострению палестино-израильского конфликта привели действия США, однако американцы отказались отправлять туда своих военных для урегулирования ситуации. Представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале , что всему миру, как и прежде, придется разбираться с последствиями действий Белого дома.