Разговоры США с Россией о стратегической стабильности назвали пустышкой

«Все, что хотят в Вашингтоне, - это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить сеть на наши стратегические наступательные вооружения», - пояснил Антонов.

При этом взамен США ничего не хотят давать России, добавил он. Но переговоры такого рода должны быть честными, без «двойного дна». А диалог ради диалога России не нужен, подытожил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются завербовать дипломатов. Такое поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российских дипмиссий выглядит «нездоровым».