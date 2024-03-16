16 марта 2024, 12:25

Разговоры США с Россией о стратегической стабильности назвали пустышкой

РИА «Новости»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы предлагают переговоры о стратегической стабильности. Но это всего лишь пустышка, чтобы сдержать развитие России, подчеркнул дипломат. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Все, что хотят в Вашингтоне, - это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить сеть на наши стратегические наступательные вооружения», - пояснил Антонов.

При этом взамен США ничего не хотят давать России, добавил он. Но переговоры такого рода должны быть честными, без «двойного дна». А диалог ради диалога России не нужен, подытожил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются завербовать дипломатов. Такое поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российских дипмиссий выглядит «нездоровым».

США Международные отношения Россия
16 марта 2024, 12:24
Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах
Global Look Press
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Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Дональда Трампа на ближайших президентских выборах. Его слова привел телеканал Fox News.

«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», - сказал Пенс.

Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.

«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», - добавил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую - Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.

США Дональд Трамп
16 марта 2024, 10:49
Армению предупредили о рисках антироссийской политики
РИА «Новости»
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Россия обсуждает с Арменией, как Запад пытается втянуть республику в свой политический курс. Такую тактику США применяют на постсоветском пространстве, распространяя русофобию. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью - предупредить», - пояснила дипломат.

По словам Захаровой, Армения восприняла некоторые доводы России и даже предприняла определенные шаги. Армянские власти должны следовать собственным интересам, а не делать то, что решили за них на Западе, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД назвали оскорбительными заявления руководства Армении об участии в ОДКБ.

Армения Мария Захарова Запад
16 марта 2024, 09:15
Глава Минобороны Литвы подал в отставку
Global Look Press
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Глава литовского правительства Ингрида Шимоните получила в пятницу прошение об отставке от министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщил телеканал LRT, ссылаясь на пресс-службу кабмина Литвы.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните получила в пятницу прошение об отставке от министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщил телеканал LRT , ссылаясь на пресс-службу кабмина Литвы.

По данным телеканала, Анушаускас попросил о встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Ожидается, что она состоится в субботу, 16 марта. О причинах отставки министра и темах переговоров с Науседой журналисты не сообщили.

Шимоните выскажется об отставке Анушаускаса в понедельник. Его преемником может стать глава комитета сейма по национальной безопасности Лауринас Касчюнас.

Ранее Науседа заявлял, что Путина никто не боится. В Кремле ответили, что президента России боятся его не нужно, а следует уважать и прислушиваться.

Отставки Литва
16 марта 2024, 08:08
Ким Чен Ын назвал подготовку к войне основной задачей армии
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военного руководства активизировать военные учения в условиях, которые максимально приближены к современным конфликтам. Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии - и во-первых, и во-вторых, и в-третьих - подготовка к войне», - отметило агентство.

Такое заявление он сделал после завершения маневров ВДВ Корейской народной армии. За учениями Ким Чен Ын наблюдал лично.

Как уточнило агентство, Ким Чен Ын назвал приоритетным исследование и применение реальных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле боя.

Ранее в Северной Корее прошли масштабные учения артиллерийских расчетов. Командование проверяло способность военнослужащих ударить по «столице врага».

Ким Чен Ын Войны Армия

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