02 марта 2024, 13:19

Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост назвали толчком к войне с Россией

РИА «Новости»
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Допустивший возможность разговора высокопоставленных немецких офицеров о проведении терактов на Крымском мосту канцлер Германии Олаф Шольц подталкивает страну к войне с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он опубликовал отрывок аудиозаписи с телефонной конференции немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост. Дотком подчеркнул, что офицеры говорили о военно-стратегическом и политическом значении цели для предстоящего удара, но при этом не хотели, чтобы кто-то заметил их участия.

«Олаф Шольц подверг Германию риску войны с Россией. Безумный», - резюмировал предприниматель.

Публичной запись телефонного разговора офицеров бундестага сделала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Общая продолжительность беседы составила более 38 минут.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководство военного ведомства считает запись беседы подлинной , но пока официально комментировать ситуацию не намерено. Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку у течки разговора офицеров.

Германия Крымский мост Военные Россия Олаф Шольц
02 марта 2024, 12:49
«Зависимость» от России назвали стратегической ошибкой в Армении
РИА «Новости»
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Зависимость Армении от России с 1991 года стала большой стратегической ошибкой для республики. Об этом в эфире армянского общественного телевидения сказал секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

«Армения была в сильной зависимости от России по многим направлениям - в экономическом, политическом и военном. С 2020 года мы увидели, что система перестала работать, после чего начали искать альтернативу для обеспечения безопасности страны», - сказал он.

Григорян отметил, что система безопасности якобы не работала как в рамках Организации договора коллективной безопасности, так и двустороннего армяно-российского сотрудничества.

«Зависимость от России во многих направлениях стала стратегической ошибкой. Долгое время Армения полностью зависела от одного центра», - добавил секретарь республиканского Совбеза.

Спикер армянского парламента Ален Симонян ранее жаловался, что страну якобы пытались намеренно заставить вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

Армения Международные отношения Россия
02 марта 2024, 11:23
В Турции заявили о подготовке к визиту Путина
РИА «Новости»
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Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турции продолжается, но дату еще не определили. Об этом РИА «Новости» заявил источник в администрации лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Ведется подготовка. По срокам ничего нового», - рассказал собеседник агентства.

В Кремле ранее заявляли, что до президентских выборов, которые будут проходит с 15 по 17 марта, визит Путина в Турцию не планируется. В это время у него напряженный график.

Источник в Анкаре утверждал, что российский лидер может приехать на переговоры с Эрдоганом в конце апреля или в начале мая.

Накануне в Турцию, где стартовал III Анталийский дипломатический форум, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он уже провел ряд переговоров с коллегами из Турции, Азербайджана и Республики Сербской.

Турция Владимир Путин
02 марта 2024, 10:15
Байден подписал временный бюджет правительства
Global Look Press
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Американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете правительства США, который позволит министерствам продолжить работу без перебоев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ поддержали обе палаты американского конгресса. Принятые прежде лимиты бюджета для различных ведомств истекли 1 и 8 марта. Новый акт продлевает их полномочия до 8 и 22 марта, после чего у законодателей появится дополнительное время для завершения согласования годового бюджета.

Представители обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, которые продлят работу правительства по самым важным направлениям: юстиция, военное строительство, транспорт, энергетика, торговля и другие.

Остальные меры на 2024 финансовый год в США должны утвердить до 22 марта, иначе работу правительства придется приостановить.

Камнем преткновения между Республиканской и Демократической партиями стал проект помощи Тайваню, Украине, Израилю и защиты южной границы США.

США Белый дом в США
02 марта 2024, 09:08
Запись разговора немецких офицеров об ударе по России назвали позорной для Германии
РИА «Новости»
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Запись разговора высокопоставленных немецких военных с рассуждениями о вероятной атаке на Крымский мост стала потерей лица и позором для Германии. Об этом в социальной сети X написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Для Германии это потеря лица и полный позор, который открывает новые стороны: русофобскую, реваншистскую, агрессивную, злую и лживую. Это не то государство, с которыми мы заключали дружественные договоры. С 1930-ми годами аналогия здесь неизбежна», - отметил он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян накануне опубликовала диалог четырех высокопоставленных военных армии ФРГ, которые обсуждали атаку на Крымский мост и вероятную поставку ракет Taurus для Украины. Немецкая разведка уже начала внутреннюю проверку, чтобы установить источник утечки диалога.

Издание Bild признало, что аудиозапись беседы военных могла оказаться достоверной.

Германия Военные Россия

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