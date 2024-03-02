Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост назвали толчком к войне с Россией
Допустивший возможность разговора высокопоставленных немецких офицеров о проведении терактов на Крымском мосту канцлер Германии Олаф Шольц подталкивает страну к войне с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он опубликовал отрывок аудиозаписи с телефонной конференции немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост. Дотком подчеркнул, что офицеры говорили о военно-стратегическом и политическом значении цели для предстоящего удара, но при этом не хотели, чтобы кто-то заметил их участия.
«Олаф Шольц подверг Германию риску войны с Россией. Безумный», - резюмировал предприниматель.
Публичной запись телефонного разговора офицеров бундестага сделала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Общая продолжительность беседы составила более 38 минут.
Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководство военного ведомства считает запись беседы подлинной , но пока официально комментировать ситуацию не намерено. Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку у течки разговора офицеров.