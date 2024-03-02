Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост назвали толчком к войне с Россией

Зависимость Армении от России с 1991 года стала большой стратегической ошибкой для республики. Об этом в эфире армянского общественного телевидения сказал секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

«Армения была в сильной зависимости от России по многим направлениям - в экономическом, политическом и военном. С 2020 года мы увидели, что система перестала работать, после чего начали искать альтернативу для обеспечения безопасности страны», - сказал он.

Григорян отметил, что система безопасности якобы не работала как в рамках Организации договора коллективной безопасности, так и двустороннего армяно-российского сотрудничества.

«Зависимость от России во многих направлениях стала стратегической ошибкой. Долгое время Армения полностью зависела от одного центра», - добавил секретарь республиканского Совбеза.

Спикер армянского парламента Ален Симонян ранее жаловался, что страну якобы пытались намеренно заставить вступить в Союзное государство России и Белоруссии.