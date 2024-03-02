02 марта 2024, 17:56

Разговор немецких военных об атаке на Крым перехватили

РИА «Новости»
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Министерство обороны Германии заявило, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост ракетами Taurus перехватили. Об этом сообщило агентство DРА со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен», - заявили в Минобороны ФРГ.

Германия Военные Крым
02 марта 2024, 18:48
«Невыгодно для Израиля». Глава USMEP — о шансах на перемирие в Газе
Global Look Press
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Израильские власти заняли позицию, которая снижает шансы даже на непродолжительное прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом  в интервью РБК сообщил президент проекта U.S./Middle East Project Даниэль Леви.

В прошлом Леви был участником переговоров по заключению соглашений «Осло» между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

По его словам, в соглашении, подготовленном Катаром, Египтом и США, не прописали даже самого слова «перемирие». В документе речь идет о паузе в боевых действиях сроком на шесть недель.

Таким образом международные посредники решили обойти главный пункт разногласий между сторонами. Израиль продолжает настаивает на невозможности длительного перемирия, а ХАМАС ждет заключения договоренностей о полном прекращении огня.

«Отсутствие в рамочном соглашении обязательств по установлению перемирия таким образом подразумевает, что по завершении этой паузы боевые действия возобновятся», - пояснил Леви.

По данным Минздрав анклава, с начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека.

Израиль Газ Конфликт Израиля и Палестины
02 марта 2024, 18:17
Супероружие России шокировало Британию
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Российский ракетный комплекс «Сармат» способен ликвидировать на территории потенциального противника сразу несколько целей одновременно. Об этом сообщило издание Express.

«У этой ракеты совершенно ошеломляющие 35 метров длины, она весит больше 200 тонн и способна навестись на несколько целей независимо, после чего поразить их одновременно», - отметили журналисты.

Авторы публикации также напомнили, что «Сармат» работает на дальности до 18 тысяч километров, то есть покрывает большую часть США и всю Европу.

«Она способна устроить настоящий конец света», - заключили они.

«Сармат» является стратегическим ракетным комплексом России, он заменит стоящие в ракетных войсках установки «Воевода».

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что в ближайшее время страна продемонстрирует новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве в Вооруженных силах.

Ракеты Европа Россия Оружие
02 марта 2024, 17:52
Россия пообещала ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
РИА «Новости»
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В Московском и Ленинградском военных округах разместят дополнительные вооружения, что будет ответом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

«Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», - пояснил дипломат.

По мнению Лаврова, удивительно, как быстро скандинавские страны отказались от своего нейтралитета ради вхождения в состав блока. Десятилетия добрососедских отношений с Россией пошли прахом, добавил он.

Организаторы отложили официальную церемонию вступления Швеции в НАТО из-за заминки с ратификацией заявки Венгрией. Ее должен утвердить новый президент страны Тамаш Сулек. До этого заявку одобрили турецкие власти - парламент и президент.

Военные Россия НАТО МИД РФ
02 марта 2024, 16:37
Санду указала на шанс воссоединения двух берегов Днестра
Global Look Press
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Начало переговоров Молдавии о вступлении в Евросоюз станет отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра ради общего будущего. Об этом на конференции после возложения цветов в память о погибших в Приднестровском конфликте заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Молдавия находится на распутье. Решение о начале переговоров по вступлению в ЕС станет для страны историческим шансом, чтобы объединить людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все необходимые усилия для мирного воссоединения страны», - сказала она.

Санду выразила слова благодарности военным и правоохранителям, которые обеспечивают стабильную обстановку внутри страны.

«Живущим на обоих сторонах Днестра людям совершенно нечего делить. Они ценят свободу и мир», - добавила президент.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

Молдавия Россия Переговоры Приднестровье

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