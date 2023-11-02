Разговор Мелони с российскими пранкерами назвали «провалом планетарного масштаба»

Конте отметил, что было неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства Италии можно легко обойти. Однако содержание разговора смутило его гораздо больше. Среди прочего Мелони призналась, что не справляется с проблемой нелегальных мигрантов.

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», - отметил в своей речи Конти.

Мелони описала конфликт совсем не так, как она это делает на публике - премьер в разговоре с пранкерами заявила, что не видит другого выхода, кроме переговоров. В посте экс-премьер отметил, что Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». Глава итальянского правительства продолжает поставлять на Украину оружие, осознавая при этом, что необходимо найти другой выход «Она признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров. За эту трусость расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего - жертвы этого конфликта», - написал Конти.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.