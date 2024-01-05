05 января 2024, 16:38

Разгневанные фермеры в ФРГ пытались блокировать прибытие парома с вице-канцлером

Global Look Press
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Более 100 фермеров, недовольных планами правительства Германии по отмене субсидий, попытались блокировать прибытию парома с вице-канцлером Робертом Хабеком. О происшествии на причале Шлюттзиль сообщил пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт в соцсети X, уточнило РИА «Новости».

Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ждала неожиданная встреча. Его поджидали разгневанные фермеры.

Вице-канцлер предложил им прислать для разговора нескольких делегатов, но толпа отказалась. После часть протестующих попыталась прорваться на паром. Правоохранители применили перцовый газ для разгона демонстрантов.

«Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования», - прокомментировал произошедшее Хебештрайт.

По его мнению, подобная «жестокость политических нравов» никого не должна оставлять равнодушным при всем понимании живой протестной культуры.

Германия Протесты
05 января 2024, 16:50
Клинтон угрожал СМИ за публикации о своем друге
Global Look Press
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Редакция американского журнала The Vanity Fair в 2011 году получила угрозы от бывшего президента США Билла Клинтона, который пытался остановить серию публикаций о продаже детей в сексуальное рабство финансистом Джеффри Эпштейном. Это следует из рассекреченных материалов судебного дела.

Заявление о поведении бывшего президента США содержится в электронном письме инициатора судебного разбирательства Вирджинии Джуффре, датированном 30 мая 2011 года.

В своем послании она рассуждала на тему, стоит ли ей поговорить с главным редактором журнала о публикации истории, связанной с британским принцем Эндрю, входившим в близкий круг покойного Эпштейна.

«Когда я проводила кое-какие исследования в VF, меня действительно беспокоило, что они могли написать обо мне, учитывая, что Б. Клинтон пришел в VF и велел им не писать статьи о сексуальной торговле его хорошего друга Дж. Э.», - указано в тексте письма.

Автор подписала свое послание псевдонимом Дженна, который использовала в то время.

Американское издание The Business Insider обратилось к пресс-секретарю бывшего президента США Анхель Уренье за комментарием. В ответ журналисты получили часть комментария занимавшей пост главного редактора журнала The Vanity Fair Грейдон Картер газете The Telegraph.

«Этого никогда не было», - заявила экс-глава журнала.

Разрешение на публикацию материалов судебного дела против Джеффри Эпштейна в минувшую среду, 3 мая, дал Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. В списках фигурантов, связанных с обвиняемым в эксплуатации девочек-подростков, кроме Билла Клинтона, оказались еще один бывший президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

По словам свидетелей, знаменитостей видели в резиденциях и домах Эпштейна, но ничего предосудительного за ними не замечали. Под псевдонимом Джей Доу скрываются еще 187 фигурантов дела.

США Суд Журналистика Джеффри Эпштейн
05 января 2024, 16:44
Великобритания решила списать два корабля из-за нехватки моряков
Global Look Press
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Власти Великобритании спишут два военных корабля, чтобы переправить обслуживающий их персонал на фрегаты нового класса. Об этом написала газета The Telegraph. Журналисты отметили, что в Соединенном Королевстве не хватает моряков.

По данным Минобороны Великобритании, в ВМС страны самые худшие среди других подразделений ведомства показатели по набору военнослужащих. На фоне этого в 2024 года планируют списать корабли Argyll и Westminster, один из них недавно отремонтировали.

Суда могут продать союзникам или утилизировать. Экипажи этих кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26.

Несмотря на нехватку моряков, британские власти планируют расширять флот. До 2030 года ВМС Великобритании получит пять фрегатов Type 26.

Ранее на борту атомной подводной лодки Vanguard ВМС Великобритании в Атлантическом океане произошло ЧП. Из-за неисправности глубиномера субмарина едва не затонула.

Великобритания
05 января 2024, 16:16
Молдавии придется погасить более 300 тысяч евро за членство в МПА СНГ
Global Look Press
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Планы правительства Молдавии по выходу из Межпарламентской ассамблеи СНГ обяжут ее заплатить порядка 340 тысяч евро долларов за членство в организации в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

«Последним сроком выплаты долга перед МПА СНГ является 8 февраля при завершении отказа от членства Молдавии при выходе из организации», - отметили в ведомстве.

С 2022 года власти Молдавии заговорили о необходимости денонсировать ряд соглашений с СНГ. Республика планирует проанализировать эффективность сотрудничества и заменить эти форматы двухсторонними договорами со странами содружества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре 2023 года сообщила об отказе Молдавии от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ. По ее словам, выход республики не принесет МПА никакой угрозы.

В декабре президент Молдавии Майя Санду призвала парламент провести референдум по вступлению страны в Евросоюз.

Долги Молдавия
05 января 2024, 16:09
Иранские правоохранители задержали причастных к теракту в Кермане
Global Look Press
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Нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане задержали правоохранители, сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Его заявление опубликовало местное агентство IRNA.

По словам Вахиди, разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. После удалось задержать ряд причастных к этому происшествию.

«Информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», - уточнил министр.

Мощные взрывы прогремели 3 января во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касем Сулеймани.

Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Ответственность за теракты в Иране взяли на себя террористы «Исламского государства»*.

*«Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация.

Иран

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