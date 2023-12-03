Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов
По поведению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно понять настроения в двух странах. Такое заявление сделала немецкая газета Die Zeit.
«C одной стороны - раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой - уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - написало издание.
У президента России есть все основания для уверенности: в стране хорошая ситуация с экономикой, а в зоне конфликта российская армия показывает успех. Россия стала стабильней и сильней, в том числе и благодаря действиям Запада. Газета отметила, что мир слишком долго недооценивал Кремль.
Путин выступил на саммите G20 онлайн. Президент последовательно изложил позицию России по текущим событиям.