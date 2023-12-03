Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов

Девять человек погибли и 25 получили ранения после нападения на автобус в Пакистане. Об этом сообщило издание Dawn.

«По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате террористического нападения на пассажирский автобус в Чиласе <…> в субботу», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что после обстрела пассажирский транспорт столкнулся с грузовой машиной, проезжающей мимо. Водитель грузовика скончался от полученных травм. Сейчас проводятся опознания тел погибших.

Правительство создало специальную группу для тщательного разбирательства.

Журналисты отметили, что в последние месяцы в Пакистане выросла террористическая активность.

Ранее стало известно о более чем 60 погибших в Газе после окончания гуманитарного перемирия в анклаве. Также десятки человек получили ранения. Решение о прекращении огня длилось семь дней. ХАМАС и Израиль договорились об освобождении пленных.