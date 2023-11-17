«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», - сказал он.

Бэндоу отметил, что деньги, потраченные на закупку военной техники для Украины, нужно направить на развитие более важных для американского государства областей. Траты на оборону плохо отражаются на развитии экономики.

Также аналитик назвал «более чем безответственной» идею, что «убийство русских» и эскалация конфликта формирует рабочие места в США. Экс-советник президента призвал к завершению конфликта, а не к его расширению.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Америкой находятся в глубоком кризисе и могут разорваться в любой момент. По словам дипломатов, США стремятся навязать другим государствам свой миропорядок.