10 ноября 2024, 13:23

Разборка в мексиканском баре унесла жизни 10 человек

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро. Погибли минимум 10 человек, еще семеро получили ранения, сообщила пресс-служба полиции штата.

Председатель муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис уточнил, что стрельба произошла в субботу, 9 ноября. К зданию бара на автомобиле подъехали четверо вооруженных людей, вошли внутрь и начали стрелять.

«Известно, что жертвами стали 10 человек и еще семеро получили ранения», - сказал он.

Ортис добавил, что машину нападавших позднее нашли сожженной на территории муниципалитета Эль-Маркес штата Керетаро. Правоохранители в рамках расследования происшествия уже задержали одного из подозреваемых.

В конце октября очередной шутинг в США унес жизни пятерых человек , трое жертв - подростки. Стрельба произошла в доме к юго-востоку от Сиэтла.

Мексика Стрельба
10 ноября 2024, 13:46
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший в социальной сети высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал главе киевского режима потерю финансирования.

На опубликованном видео Трамп-младший показал встречу Зеленского с отцом. Потом камеру постепенно фокусировали на лице последнего, после чего на Зеленского начали сыпаться доллары.

«Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - подписал Трамп-младший публикацию.

Возможно, сын избранного президента США имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурацию нового главы государства запланировали на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

На опубликованном видео показана встреча Зеленского с Трампом. Позднее камера постепенно фокусируется на лице главаря киевского режима, после чего на Зеленского начинают сыпаться доллары.

ж «Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - гласит подпись к публикации.

Возможно, сын Трампа имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в Конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
10 ноября 2024, 08:00
Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил Демократической партии помочь погасить долг, который составляет 20 миллионов долларов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я удивлен, что у демократов, которые вели отважную и упорную борьбу на выборах в 2020 году, не осталось кучи долларов при рекордных сборах денег. Призываю республиканцев помочь им выплатить долг ради „единства“, - сообщил он.

По информации The New York Times , после провальных предвыборных концертов задолженность штаба представителя Демократической партии Камалы Харриса составила порядка 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после поражения на выборах Харрис хочет побороться за должность судьи Верховного суда или губернатора Калифорнии. До 2017 года она работала генеральным прокурором своей родной Калифорнии.

Долги США Дональд Трамп Камала Харрис
10 ноября 2024, 04:36
В США рассказали, как Трампу обойти запрет на выход из НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Переизбранный на второй срок Дональд Трамп сможет вывести США из НАТО и тем самым обойти принятый при действующем президенте Джо Байдене закон, который этому препятствует. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на экспертов в области права.

По мнению юристов, Трамп может сослаться на полномочия президента во внешней политике, как он поступил в 2020 году. Тогда его администрация вышла из Договора по открытому небу.

Если говорить о выходе из НАТО, то принятый при Байдене закон предусматривает принятие такого решения при одобрении двумя третями голосов в Сенате или утверждении актом конгресса.

По словам научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, принятый конгрессом закон относительно НАТО «не безупречен», но решение Трампа может привести к прямому конституционному конфликту с конгрессом.

Профессор школы права университета Чикаго Кертис Брэдли заявил, что просто заявление Трампа о желании вывести США из альянса не означает, что конгресс получит право подать на него в суд. Республиканцы будут контролировать сенат и вряд ли поддержат такой иск.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о рисках превращения Европы в американского вассала, сообщили «Известия».

В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России за счет улучшения взаимодействия США с окружающими ее государствами.

США Суд Законы Вашингтон Конгресс США Дональд Трамп НАТО Джо Байден
10 ноября 2024, 03:50
В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России
Публичное достояние
Читайте нас в: Google Новости
Выигравший президентский выборы в США Дональд Трамп изменит тактику в отношении России путем снятия напряженности во взаимодействии с окружающими ее странами. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, конкуренция Вашингтона с Москвой никуда не денется, но в Белом доме акцентируют внимание на военных средствах, а за счет вовлечения в орбиту интересов США соседних с РФ государств.

«Тактика [Трампа] - усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», - добавил политолог.

Кедми пояснил, что подобная тактика приведет к постепенному изменению отношения к Западу в этих странах. Сама же Россия останется для США соперником. Просто американское руководство при Трампе станет действовать хитрее, осознав, что прежняя антироссийская стратегия оказалась неэффективной и деструктивной. Вот они ее и поменяют.

До этого в США заявили о желании Трампа разорвать партнерские отношения между КНР, РФ, Ираном и КНДР, сообщили «Ивестия».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил , что после переизбрания Трампа снова попытаются затянуть в «вашингтонское болото», чтобы нейтрализовать его как президента.

США Израиль Дональд Трамп Россия Выборы президента США Москва

Новости по теме