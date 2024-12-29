Разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет летал без аварий

Примерно в 9:07 по местному времени (3:07 по московскому времени) самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс 7C2216 авиакомпании Jeju Air по маршруту Бангкок - Муан в Южной Корее, столкнулся с проблемами при посадке в аэропорту Муан. В самолете находился 181 человек.

Во время посадки лайнер пронесся мимо взлетно-посадочной полосы и ударился в ограждение. В результате произошло возгорание.

«Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях», - прокомментировали в авиакомпании.

Как сообщает агентство Newsis, воздушное судно было изготовлено в августе 2009 года.

К настоящему моменту 85 человек признаны погибшими. Среди спасенных - два члена экипажа, одна женщина и один мужчина. У них травмы средней и тяжелой степени.

Среди пассажиров разбившегося в Муане самолета не было граждан России. Всего на борту находились 173 гражданина Южной Кореи и два гражданина Таиланда.

Изначально в интернете появилась информация о том, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами. Однако позже были опубликованы кадры, на которых видно, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся сразу после столкновения. Предположительно, причиной этого стали проблемы с выдвижением шасси.