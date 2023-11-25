Раз нет побед, их нужно выдумать. Новые угрозы Крымскому мосту назвали обычной пропагандой

«Это пропаганда. Раз нет побед, значит, должны их выдумать», - подчеркнул политолог.

Глава СБУ Василий Малюк, обратил внимание Журавлев, заговорил об уничтожении Крымского моста , чтобы оказать впечатление и на западную аудиторию, и на жителей Украины.

«Чтобы и Запад больше [денег] дал, и свои не сомневались в победе, которой нет. Надо же как-то объяснить, что „мы отважные герои очень маленького роста“», - сказал он.

Зарубежные партнеры киевского режима, по словам Журавлева, скорее всего, и так откажутся от помощи режиму Владимира Зеленского.

«И не факт, что эти заявления помогут. Чтобы Запад начал [к Украине] серьезно относиться, им придется реально взрывать мост. А получится ли? Их словам Запад уже не сильно верит», - заключил собеседник «360».