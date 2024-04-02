«Рай для дикарей». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Болгарии

Девушка отметила, что туристические места Болгарии, а также все, что называют Золотые Пески, - «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», - заявила женщина.

Туристка также прошлась по болгарскому селу Синеморец, расположенному недалеко от Турции. По ее словам, в регионе очень много отелей, которые «все портят», однако если поселиться в месте со стороны заповедника, можно насладиться видом пляжей и реки.

Женщине понравился болгарский город Ахтопол. Она обратила внимание, что он похож на Крым. При этом хорошо отдыхают там местные жители, которые знают болгарский и равнодушны к пятизвездочным отелям.

Ранее российские туристы после отдыха в Шри-Ланке заявили об ощущении, будто побывали в Анапе. По их словам, там не было стильных людей с красивыми телами, на пляжах сидели простые семьи.