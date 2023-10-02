Ратификацию Римского статута МУС обсудят на заседании парламента Армении
Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включили в повестку стартующих заседаний парламента Армении. Об этом сообщили на сайте законодательного органа.
Соответствующее решение принял совет Национального собрания сегодня, 2 октября. Ратификацию Римского статута МУС внесли в повестку под пятым номером.
Проект решения о ратификации документа 28 сентября получил положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Представитель армянского парламента Владимир Варданян заявлял, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее выразил мнение, что Армения заявила о намерении ратифицировать Римский статут МУС на фоне русофобских настроений.