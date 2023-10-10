«Расстреляли и выбросили тело». Родные опознали убитого ХАМАС организатора фестиваля Nature Party

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Ссылкой Анна поделилась с родственниками в надежде, что это поможет в поисках. Вместе с ребенком девушка уехала в Эйлат, так как продолжавшиеся бои и взрывы стали ей действовать на нервы.

Сегодня она позвонила мужу, который отказался разговаривать, а после прислал сообщение, что пропавшего Ярина нашли мертвым.

Девушка добавила, что вместе с молодым человеком погибла его двоюродная сестра - ей было всего 20 лет.

Громкая музыка на фестивале Nature Party заглушила звуки летящих из сектора Газа ракет. Только после появления военных на парапланах и зазвучавших сирен участники мероприятия поняли, что начались боевые действия.

Выжившие рассказали , что пытались убежать в сторону главной дороги, но боевики быстро их окружили и открыли прицельный огонь.

Фестиваль Nature Party стал только одной из точек проникновения в Израиль боевиков ХАМАС из сектора Газа. Радикалы захватили сразу несколько населенных приграничных населенных пунктов. Военные освободили их только к вечеру понедельника, 9 октября, на третий день эскалации.

В качестве ответных мер Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по палестинской территории, а после объявила о полной энергетической и продовольственной блокаде Газы , где остаются жить около 2,3 миллиона человек.

Она пояснила, что узнала о пропаже молодого человека от матери мужа. Та пожаловалась, что Ярин перестал выходить на связь после вечеринки на границе с Газой, где произошла стрельба.

«Я сначала подумала, что это обычная перестрелка и не придала этому большого значения, Но на следующий день меня добавили в группу, где все обсуждали, что на вечеринке погибли более 200 человек и там уже находят трупы», - поделилась Анна.

По ее словам, через опубликованную одним из участников обсуждения ссылку она перешла в группу, куда присутствовавший на фестивале фотограф выложил снимки участников. Он сделал это, чтобы люди, чьи родственники пропали без вести после нападения боевиков, знали, где их искать.