Расстреливать за незаконное пересечение границы предложили в Финляндии

Первоначальный пост Налли звучал следующим образом: «За несанкционированные пересечения границы нужно наказывать расстрелом, чтобы это остановить». После удаления скандального поста политик заявил, что его личное мнение растолковали неправильно.

«В тексте не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которых следует расстреливать. Не упоминалось, на границе какой страны это следует делать», - попытался оправдаться Налли.

Он добавил, что у него есть личное мнение по этому вопросу, но высказывать он его не будет.

Председатель партии «Истинные финны» Сами Бехмин на просьбу журналистов оценить высказывания своего однопартийца назвал это высказывание резким и подчеркнул, что это мнение исключительно Налли.

Власти Финляндии закрыли все пункты на границе с Россией после большого потока беженцев из стран Ближнего Востока в конце декабря. По данным местных СМИ, со сроками открытия власти еще не определились, но задумались о том, чтобы оставить границу на замке навсегда. Как при этом выполнять требования Европейской конвенции по правам человека о предоставлении убежища они еще не решили.

Пока ограничение действует до 11 февраля, но его могу продлить в любой момент.