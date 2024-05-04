Расследование пожара на заводе Diehl Metal началось в Берлине

«Полиция расследует причину пожара. Ввиду того, что тушение продолжается, расследование на начальном этапе», - пояснил собеседник агентства.

Пожар на предприятии, входящем в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, произошел 3 мая около 11:30 по московскому времени. Заполыхало одно из технических помещений. С пламенем не удалось справиться даже к 4 мая. Тушение прерывали из-за опасности загрязнения химикатами воды в местном канале.

Берлин накрыло химическим облаком. Жильцов близлежащих домов попросили не открывать окна.

Завод производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru предположил, что пожар произошел неслучайно - это могла быть «целенаправленная акция» против поставок оружия на Украину.