Расследование попытки хищения медданных Кейт Миддлтон начали в Лондоне

«Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование», - говорится в статье.

По данным издания, представители клиники не захотели комментировать ситуацию, но отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить конфиденциальность для своих пациентов. У больницы безупречная репутация в области лечения высокопоставленных и знаменитых людей страны.

Газета The Mirror уточнила, что как минимум одного сотрудника больницы уличили в попытке завладеть медзаписями принцессы.

Ранее в прессе появилось новое видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы британского таблоида заявили, что это первые кадры с ней после операции.